Economía Paladio: Otra materia prima en el foco de atención de los inversores martes 05 de abril de 2022 , 05:00h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Fdo: Equipo iBroker Que la guerra en Ucrania puede alterar el entorno económico mundial es una realidad. Rusia es uno de los principales productores y exportadores de materias primas y Ucrania tiene también una producción importante de commodities mineras, industriales y agrícolas. Dentro de esos productos, destaca un metal como el paladio, del que Rusia es el principal productor y exportador del paladio. Pero el interés por el paladio entre traders e inversores no viene de ahora, es algo que se viene produciendo, especialmente, en los últimos cuatro o cinco años. Durante este periodo de tiempo se ha visto incrementar el volumen negociado de este metal, a través del trading de futuros del mercado americano y otros productos derivados operados a través de un bróker online. La importancia estratégica del paladio radica en que dicho material es fundamental para la industria del automóvil. Más de la mitad de su oferta se destina a los convertidores catalíticos que transforman los gases nocivos, expulsados por los motores de combustión interna de los automóviles, en sustancias menos dañinas para el medio ambiente. Estadística de países productores de paladio y cantidades que producen. Fuente: web estatista Otros usos importantes del paladio se dan en aparatos electrónicos y chips, teléfonos móviles, robótica, joyería o incluso en la medicina y la odontología. Cotización del paladio en el ultimo año El año pasado fue un año bajista para la cotización de este metal. Esto se debió principalmente, a que el sector del automóvil se enfrentó a una escasez de semiconductores, debido a su vez, a la estrechez de las cadenas de producción que provocó la pandemia del coronavirus. Además, el mercado del paladio llevaba tiempo “sobre abastecido”, por exceso de oferta. Ahora, las perspectivas de los precios del paladio pueden ser diferentes debido a la guerra en Ucrania y más concretamente, a la imposición de sanciones a Rusia, que teóricamente reducirán la oferta disponible para la economía mundial debido a la imposibilidad de exportaciones por parte de dicho país. Analizamos el gráfico de futuro del paladio del mercado americano En este contexto, los futuros del paladio de CME Group registraron máximos históricos el día 7 de marzo, alcanzando los 3417,02 $ por contrato, coincidiendo también con los máximos históricos de los futuros del Brent. Fuente: iBroker. No obstante, también vemos como este repunte revertió los días siguientes con la misma intensidad, llevando el precio a niveles previos a la invasión. Los precios, por tanto, parece que se ven tensionados en direcciones opuestas. Al alza por las posibles sanciones al principal exportador que es Rusia, como a la baja por las malas perspectivas de crecimiento, lo cual afecta negativamente a un sector cíclico como el automóvil. Esta volatilidad y estos movimientos bruscos del mercado despiertan el interés de muchos inversores. Para un inversor minorista, hay pocas formas más eficientes de operar en el paladio que hacerlo con sus futuros. Los futuros del paladio permitirán también al inversor la posibilidad de realizar coberturas en carteras con una presencia importante de valores de automoción. Hay que destacar también, que la operativa con este instrumento nos facilita una exposición directa al mercado y que puede ser muy volátil, ya que, su precio es muy sensible a eventos geopolíticos y a los niveles de producción de los países exportadores, tal y como estamos viendo en las últimas semanas con el conflicto generado por Rusia en Ucrania. En este aspecto de la volatilidad tiene que hacer hincapié el lector, pues al ser un producto con fluctuaciones de precios grandes (más en la situación actual) y debido al apalancamiento que ofrece, las pérdidas por una posición abierta en contra del movimiento del mercado pueden ser considerables. Para el lector de este artículo, una buena opción para aprender más y operar sobre estos contratos es el bróker online español iBroker. En este link puede obtener información: https://www.ibroker.es/Mercado-Americano/Futuros/Metales/Paladio Los comentarios realizados en este artículo, las posibles operaciones sugeridas o planteadas y el material suministrado tienen fines meramente formativos. En ningún caso, constituyen un asesoramiento profesional, una propuesta de inversión o una recomendación operativa. iBroker Global Markets Sociedad de Valores, S.A. no se responsabiliza de las consecuencias de la información difundida ni puede asegurar que la información sea exacta y/o completa. Los Futuros y las Opciones también son instrumentos complejos y presentan un riesgo elevado de perder dinero rápidamente debido al apalancamiento. Los Futuros y las Opciones no cuentan con la protección de saldo negativo y las pérdidas podrían exceder el saldo depositado en su cuenta. Cada inversor debe valorar los riesgos de los instrumentos financieros, así como sus conocimientos del funcionamiento de los mercados antes de realizar operaciones con productos complejos. El presente artículo puede considerarse pieza publicitaria de ibroker.es Puede consultar más información sobre el producto en el KID disponible en la web ibroker.es Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.