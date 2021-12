Capital Paola Laynez anima a participar en la recogida de juguetes de Acción Laboral lunes 27 de diciembre de 2021 , 19:33h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia La concejala de Familia, Igualdad y Participación Ciudadana se ha acercado a la sede de esta entidad sin ánimo de lucro que recoge juguetes todo el año, pero que hasta el día 3 de enero lo hará para la campaña de Reyes Magos La concejala delegada del Área de Familia, Igualdad y Participación Ciudadana, Paola Laynez, ha animado a los almerienses a participar en la campaña de recogida de juguetes de la entidad sin ánimo de lucro, Acción Laboral. Una campaña solidaria que hasta el 3 de enero estará centrada en los Reyes Magos que llegarán a los niños que, en régimen de acogida y tutela, viven en los tres hogares que la asociación Nuevo Futuro tiene en Almería. Bajo el nombre ‘¡Tus juguetes darán mucho juego!’, la campaña viene a ser ejemplo de trabajo solidario en red, ha insistido Paola Laynez, que ha recordado cómo la empresa Vidamar se encargará de desinfectar los juguetes que pueden ser nuevos o de segunda mano, pero siempre en muy buen estado. La asociación Acción Laboral se dedica a ayudar a buscar trabajo a través de programas subvencionados por diferentes administraciones públicas dirigidos a mejorar la empleabilidad de los almerienses. Se trata de una entidad sin ánimo de lucro, explica la responsable territorial en Almería, Beatriz Martín, que recuerda cómo la recogida de juguetes se realiza a lo largo de todo el año. No obstante, de cara a los Reyes Magos de 2022 se va a cerrar el plazo de entrega de juguetes o elementos para el juego y el ocio (libros por ejemplo) el próximo 3 de enero. Es una campaña dentro de otra campaña que, en esta ocasión, irá destinada a los niños de Nuevo Futuro. Los juguetes, para Nuevo Futuro Con tres pisos y seis niños en cada uno de ellos, Nuevo Futuro vela por la atención a estos menores en régimen de tutela, explica el presidente de honor de la asociación en Almería, Mariano García Lorca, que ha agradecido a Acción Laboral que se haya acordado de estos niños en estas fechas tan señaladas. Al igual que Laynez, García Lorca ha subrayado la generosidad de los almerienses que siempre responden ante cualquier llamada a la solidaridad. En este caso, además, Acción Laboral cuenta con el apoyo de otras empresas con las que trabaja y colabora, como es el caso de Asepeyo, que, a su vez, recogerá juguetes en sus sedes para engrosar esta campaña. Por lo pronto, quienes estén interesados en donar juguetes y juegos pueden acercarse de lunes a viernes, en horario de 8.30 a 15 horas a la sede de Acción Laboral, sita en Plaza Dalias, edificio Celulosa III, 2ª planta, oficinas 10, 11 y 12 de la capital. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

