Capital Paola Laynez reconoce las “ganas de aprender, conocer y participar” de los mayores miércoles 15 de junio de 2022 , 20:08h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia La concejala del Área de Familia, Igualdad y Participación Ciudadana participa en la Gala del Centro de Mayores Mediterráneo-Oliveros, celebrado en el Auditorio, felicitando la labor también de voluntarios y monitores La concejala de Familia, Igualdad y Participación y Ciudadana, Paola Laynez, ha reconocido la importante labor que prestan los mayores en el día a día de la ciudad y, como referente de vida y experiencia que son, ha aplaudido su “disposición total” a la hora de trabajar por su ciudad. Reconocimiento que, en representación del alcalde de la ciudad, Ramón Fernández-Pacheco, ha trasladado en la Gala de Clausura de los talleres 2021-2022 que el Centro de Mayores Mediterráneo-Oliveros ha celebrado este martes en el Auditorio Maestro Padilla. Acompañada de los concejales del Equipo de Gobierno, Diego Cruz, y Carlos Sánchez, la concejala delegada del Área de Familia, Igualdad y Participación Ciudadana se ha congratulado del “reencuentro” que supone esta cita tras una pandemia que, de manera particular, “ha hecho sufrir a nuestros mayores. Hoy os habéis propuesto darnos a conocer todo el buen trabajo que realizais en el Centro y os lo vamos a agradecer con nuestro aplauso”, ovación extensiva a la figura del presidente de la asociación de mayores, José Luis Friebel, ausente en este acto por motivos personales. “Esta gala vuelve a ser una iniciativa maravillosa que os permite dar visibilidad al Centro de Mayores y, además, montar y disfrutar una fiesta intergeneracional en la que hay hueco para todos, de todas las edades y donde lo primordial es divertirse y dejar claro que para pasarlo bien y para aprender, no hay edad que valga. Yo, de mayor, quiero ser como vosotros y formar parte de un Centro referente como es Mediterráneo-Oliveros”, ha manifesto la edil popular. Por su parte, el presidente de la Asociación de Mayores Oliveros-Mediterráneo, José López, ha agradecido al Ayuntamiento de Almería “toda la colaboración que presta para dar contenido a un Centro como este, así como a los monitores, voluntarios y todos los que participan a diario en los talleres y actividades que allí se realizamos. Teníamos ganas de volver a celebrar un acto como éste, después de tres años. Y seguro que el año que viene seremos muchos más los aquí presentes”, ha afirmado. Sobre el escenario del Maestro Padilla, Laynez ha felicitado de forma expresa la labor de los más de treinta voluntarios y monitores que han hecho posible, de nuevo este año, que el Centro de Mayores Mediterráneo-Oliveros se haya convertido en punto de encuentro para más de 600 alumnos que semanalmente pasan por este centro municipal para realizar alguno de los 30 talleres que allí se imparten. Gala también solidaria El programa previsto para esta gala se ha abierto con una representación teatral a la que han seguido las intervenciones y entrega de premios de la Semana Cultural, que recientemente celebraba la asociación, y contiunado con diferentes actuaciones (música, baile, folclore…) que han protagonizado los mayores. A estos Laynez los ha animado “a seguir participando de todas aquellas actividades que se ponen a vuestra disposición, abiertos también como estamos en el Ayuntamiento a escuchar vuestras aportaciones, propuestas y sugerencias de mejora”. En el entreacto del programa, la Asociación de Amigos de Mayores de Almería (ADAMA) ha hecho entrega, a Cáritas Almería, de 2.250 euros, recaudación obtenida en esta gala y en el rastrillo solidario que se ha celebrado también en fechas recientes en el Centro, coincidiendo con el final del curso de los talleres que allí se organizan. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

