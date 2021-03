Economía Pedro Sánchez-Fortún se pone al frente de ASHAL martes 23 de marzo de 2021 , 14:38h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Escucha la noticia Dará continuidad al proyecto trazado por Diego García



Pedro Sánchez-Fortún Sánchez es desde ayer tarde el nuevo presidente de la Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería de Almería (ASHAL) tras ser aprobada en junta de gobierno extraordinaria la única candidatura presentada a la elección de la nueva junta directiva. Sánchez-Fortún se pone al frente de un grupo en el que apenas hay cambios. Precisamente esa continuidad es la que marcará la nueva etapa que ahora se inicia tras el fallecimiento repentino de su antecesor. “Esta directiva, continuando con el espíritu y la línea trazada por nuestro recordado Diego García, pretende seguir luchando por la unión de este sector, continuar haciéndolo más fuerte y ofrecer a todos los socios la cobertura necesaria en estos difíciles tiempos que nos ha tocado vivir. Esta asociación, la de los hosteleros, cuenta con todos y cada uno de ellos para seguir reivindicando lo necesario para que este sector siga siendo eje principal de la economía y la sociedad”, ha señalado en su primera intervención como presidente.



Asimismo se ha mostrado partidario de seguir manteniendo con las administraciones e instituciones, “como hasta ahora, el diálogo y la colaboración necesarias para que el sector siga siendo un referente”.

Perfil del nuevo presidente

Pedro Sánchez-Fortún Sánchez nació el 29 de julio de 1977, día en que curiosamente se celebra Santa Marta, patrona de la hostelería. Se crió viendo a su padre convertirse en uno de los empresarios hosteleros de referencia en Almería (Marisquería Baviera) y tal vez por ello, a pesar de iniciarse en la Ingeniería Informática, que mantiene como hobby, finalmente optó por estudiar empresariales en la Universidad de Almería para abrir en 2004 su propio negocio: Las Botas, bodega de estilo andaluz en la que se puede degustar una extensa variedad de vinos, chacinas, pescados, carnes y platos de tradición almeriense.



Su compromiso con el sector de la Hostelería le ha llevado a ocupar varios cargos en la directiva de ASHAL desde el año 2012, siendo vicepresidente del sector bares y primero desde mayo de 2017 hasta el día de hoy en que se ha convertido en su presidente.



Pedro Sánchez-Fortún inicia mandato junto a su junta directiva en la que se encuentran









SECTOR HOSPEDAJE:



Mª PILAR SÁEZ MARZO (Fomento de Apartamentos Zeas Marzo, SL)



Mª MAR SANCHEZ CAPARROS (Costasol, SL)



MARIA NAVARRO LOPEZ (Alhameña de Hostelería, SL)



VICEPRESIDENTE SECTOR HOTELES: MARÍA PILAR SÁEZ MARZO



SECRETARIO: Mª MAR SANCHEZ CAPARROS









SECTOR RESTAURACIÓN:



ÁNGEL LAYNEZ GUIJOSA (Restauración y degustación Almería, SL)



PEDRO SEGURA PEREZ (Almería Carpanta 2016, SL)



ANAS HADRI NASSIRI



VICEPRESIDENTE SECTOR RESTAURACIÓN: ÁNGEL LAYNEZ GUIJOSA









SECTOR BARES:



DIEGO FERRON RODRIGUEZ (Taberna Nuestra Tierra, SL)



MANUEL NUÑEZ SÁNCHEZ



JESÚS BAEZA LORES (Palacio Davinia, SL)



VICEPRESIDENTE SECTOR BARES: JESUS BAEZA LORES









SECTOR VARIOS:



RODRIGO DÍAZ VIVAS (Café Teatro Cervantes, SL)



VICEPRESIDENTE SECTOR VARIOS Y 1º: RODRIGO DÍAZ VIVAS



