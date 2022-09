¿Pero murió algún judío en el terremoto de Almería de 1522?

jueves 29 de septiembre de 2022 , 07:25h

Las jornadas organizadas por el Ayuntamiento de Almería, con la colaboración de Amigos de la Alcazaba y la asociación cultural Maquén Sefarad, para conmemorar el terremoto que asoló la ciudad en 1522, se estrenaron con unas conferencias impartidas por Rosario Torres Fernández, profesora emérita de Historia del Arte de la UAL y Francisco Andújar Castillo, catedrático de Historia Moderna de la UAL, y si algo quedó claro es que no fue tal como nos lo han venido contando.

Los profesores explicaron, con múltiples datos provenientes de distintas fuentes oficiales, que el terremoto no fue ni mucho menos tan devastador como se recoge en los libros de historia, y añadieron los intereses que hubo en simular documentalmente aquella situación.

Por si fuese poco ese estreno, hay otro hecho llamativo en las jornadas, y es la presencia de una asociación sefardí como inspiradora de este evento, cuando, como todo el mundo sabe, los judíos fueron expulsados en 1493 por Isabel de Castilla y Fernando de Aragón tras conquistar el reino de Granada, al que pertenecía lo que hoy es Almería.

Es decir, en 1522 no había judíos en Almería, por tanto no pudieron sufrir aquella tragedia, como sí lo hicieron los musulmanes y los moriscos (musulmanes cristianizados); en todo caso, es posible que quedase alguno oculto, pero desde luego, no fueron ni de lejos sus principales víctimas.

Quien conoce muy bien todos esos detalles es Jorge Lirola, profesor de Estudios Árabes e Islámicos de la Universidad de Almería, quien denuncia que “desde la creación de esta asociación en Almería se están dedicando a difundir gran cantidad de bulos históricos para justificar la importancia del papel de los judíos en Almería”.

Lirola señala que “desconozco si es por pura ignorancia o fruto de intereses espurios” pero esta entidad “ha recibido 7.000 euros del Ayuntamiento para organizar diferentes actividades para conmemorar el terremoto de 1522, bajo el argumento de que en él murieron muchos judíos, lo cual es totalmente falso, pues estos fueron expulsados de España en 1493".

Es por eso que llama la atención sobre que “es inaceptable, y creo que ni el Ayuntamiento ni ninguna otra institución pública que gestione el dinero de los almerienses debería apoyar esta desmemoria histórica.”

En ese sentido recuerda que “ya en 2021, el mismo ayuntamiento subvencionó una exposición y un ciclo de conferencias plagados ambos de grandes falsedades históricas, entre ellas que la judería estaba inicialmente en el Arrabal de al-Hawd, un bulo que comenzó en tiempos de Orbaneja en el XVII, quizá por la semejanza de la pronunciación de yahud, judíos, y hud, pronunciación dialectal de hawd, el nombre del arrabal; que allí estaba el panteón judío (no ha aparecido ninguna tumba judía entre la muchísimas que se han encontrado); que Maimónides, el médico-filósofo cordobés del siglo XII, pasó por Almería y que, incluso, se encontró en esta ciudad con Averroes (todo falso; les recomiendo a los miembros de esta asociación que acudan a la conferencia que dedico a Maimónides en el ciclo de "10 grandes intelectuales andalusíes" para que conozcan los detalles de su vida y obra...).” y asevera que “me bastó con asistir a la conferencia de Carmelo López Carrique en 2021 para comprobar las grandes falsedades históricas a las que recurren”.