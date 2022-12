Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Almería Ampliar Planes de sostenibilidad turística para cuatro municipios almerienses jueves 15 de diciembre de 2022 , 11:53h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Los proyectos seleccionados corresponden a los destinos de Vera, Cuevas del Almanzora, Almería-Cabo de Gata y Roquetas de Mar El subdelegado del Gobierno de España en Almería, José María Martín, ha celebrado la aprobación definitiva de cuatro proyectos de sostenibilidad turística para destinos de la provincia de Almería, en el marco de la segunda convocatoria extraordinaria del programa de Planes de Sostenibilidad Turística en Destino 2022, financiada íntegramente con fondos Next Generation EU del Plan de Recuperación. La aprobación se produjo este mismo miércoles, en la Conferencia Sectorial de Turismo celebrada en la sede del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo y presidida por la ministra Reyes Maroto. Los cuatro destinos turísticos seleccionados corresponden a Vera, Cuevas del Almanzora, Almería-Cabo de Gata y Roquetas de Mar, y permitirán, en su conjunto, la movilización de 10,5 millones de euros. En concreto, el proyecto redactado por el Ayuntamiento de la capital recibirá 3 millones de euros, mientras que los proyectos presentados por los Ayuntamientos de Cuevas del Almanzora, Vera y Roquetas de Mar recibirán 2,5 millones de euros cada uno. José María Martín ha destacado que estos proyectos van a permitir “una mejora notable de la competitividad de los destinos turísticos, al diversificar la oferta turística y desestacionalizar el flujo de viajeros, dos elementos que, además, repercutirán en la creación de empleo”. El subdelegado también ha subrayado que, con estos proyectos, se avanza hacia “un nuevo modelo turístico, alineado con la sostenibilidad, la digitalización y la cohesión social y territorial”. En el conjunto del Estado, han sido seleccionados 196 proyectos, que movilizarán 720 millones de euros. De esta cantidad, 85 millones recaerán en Andalucía, que es la comunidad autónoma que más fondos recibirá dentro de esta convocatoria, gracias a los 30 proyectos andaluces seleccionados. Detalle de los proyectos Con el Plan Almería-Cabo de Gata presentado por el Ayuntamiento de Almería, se busca transformar el destino turístico del Parque Natural, alrededor de una triple sostenibilidad: la medioambiental, la socioeconómica y la territorial. Para ello, se pretende utilizar el turismo activo como palanca de cambio, dando a conocer los valores naturales, la biodiversidad y el patrimonio cultural del destino. En cuanto al Plan de Vera, persigue potenciar el centro histórico del municipio como espacio turístico, comercial y cultural, complementando con ello la oferta de sol y playa. Con las actuaciones propuestas, se pretende aumentar la competitividad mediante la puesta en valor de otros recursos, lo que contribuirá a desestacionalizar el turismo y generar nuevas oportunidades. Con las actuaciones propuestas dentro del Plan de Cuevas del Almanzora, el Ayuntamiento busca potenciar los recursos que posee el municipio, además de poner en valor los aspectos naturales del territorio, de forma que se diversifique la oferta, que actualmente está muy centrada en el patrimonio monumental, cultural y paisajístico. Con este plan se pretende aumentar la competitividad, diversificar la oferta turística y mejorar la sostenibilidad y la digitalización del destino. Finalmente, el Plan de Roquetas de Mar parte de los atributos que caracterizan al municipio, con unos espacios naturales que aportan valor añadido a su modelo de turismo y le permiten reposicionarse como destino de sol y playa. Se quiere poner la sostenibilidad en el centro de las políticas turísticas, con orientación a ampliar la temporada de sol y playa a lo largo del año, incrementando la competitividad del destino y las experiencias turísticas, con nuevos productos que se puedan disfrutar fuera de la temporada alta. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

