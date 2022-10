Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Almería Ampliar Plaza destaca el dinero que Sánchez destinará a libros escolares... que son gratis en Andalucía lunes 24 de octubre de 2022 , 17:05h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia La senadora socialista subraya el esfuerzo inversor del Gobierno en Educación para 2023, con más de 2.500 millones en becas noticiasdealmeria.com La senadora del PSOE de Almería Inés Plaza ha puesto hoy sobre la mesa el incremento de la inversión en materia educativa introducido por el Gobierno de Pedro Sánchez en los Presupuestos Generales del Estado para 2023 y que permitirá que el próximo año se superen los 6.408 millones de euros de inversión en educación, lo que supone un aumento del 6,15% sobre el presupuesto de 2022. Dentro de esa cantidad, la partida más cuantiosa es la destinada a becas, para la que se reservan 2.548 millones de euros. Esta cifra supone 400 millones de euros más que el año anterior y más de 1.000 millones más (un 73% más) que en 2018, con el último gobierno del Partido Popular. Plaza ha subrayado que ese incremento de 400 millones en la partida de becas permitirá que, en la provincia de Almería, se superen los 14.087 alumnos becados, que fue la cifra que se registró en el curso 21/22, cuando recibieron más de 32 millones de euros. Además, de esos 400 millones de euros adicionales, 10 millones se destinarán a incrementar la partida para libros de texto y material didáctico. En este punto, la senadora ha recordado que “en Andalucía, si los libros de texto son gratuitos fue gracias a un gobierno socialista de la Junta de Andalucía que implantó la gratuidad de los libros de texto para las enseñanzas obligatorias, algo que contrasta con la primera medida que tomó Feijóo cuando fue presidente de la Xunta de Galicia, que no fue otra que la de retirar la gratuidad de los libros de texto para las familias gallegas”. En materia de becas, Inés Plaza ha puesto en valor “el enorme esfuerzo” que ha realizado el Gobierno de España al incrementar en 100 euros mensuales, desde septiembre a diciembre, la cuantía que reciben los alumnos y alumnas mayores de 16 años que disponen de beca, lo que suma “400 euros extras con los que el Gobierno está ayudando a los estudiantes a paliar los efectos de la inflación provocada por la guerra de Ucrania”. Asimismo, también ha subrayado “el gran acierto” que ha supuesto adelantar la convocatoria de las becas 5 meses. En cuanto a otras partidas del Presupuesto en materia de educación, Plaza ha resaltado los 200 millones de euros que se destinarán a Ayudas al Estudio por Necesidades Extraordinarias, bien para el alumnado que viva en un pueblo y tenga que desplazarse a la ciudad para estudiar, o bien para alumnos con necesidades educativas específicas. Desinterés del Gobierno andaluz Al respecto, la senadora socialista ha recordado que “mientras el Gobierno de Pedro Sánchez está haciendo un esfuerzo inversor para que nadie se quede atrás y nadie tenga que dejar de estudiar por motivos académicos”, Moreno Bonilla y todo el Partido Popular de Andalucía han votado en contra de una Proposición no de Ley en el Parlamento para mejorar la atención al alumnado con necesidades especiales de apoyo educativo en Andalucía. “Han votado en contra de mejoras como el incremento de la contratación de profesionales especialistas en Pedagogía, Audición y Lenguaje, Equipo de Orientación Educativa, etc; así como de mejorar las condiciones laborales de los profesionales que atienden al alumnado con necesidades especiales; y no solo eso, el PP en Andalucía ha votado también en contra de disminuir la ratio de las aulas de educación especial y dotar del material necesario para trabajar en el aula a aquellos centros educativos que cuenten con alumnado con necesidades especiales”, ha señalado. En este sentido, Plaza ha subrayado que “si histórica es la partida de educación y de becas del presupuesto, también podemos catalogar como histórica la inversión que hace el Ministerio de educación para Andalucía”, con los más de 930 millones de euros que se van a recibir en 2022 a través de Programas del Ministerio de Educación y Formación Profesional. “Con este dinero, Moreno Bonilla tiene una oportunidad de oro para darle un impulso a la educación en Andalucía, porque tengo que recordar que Andalucía está a la cola en gasto en sanidad y en educación, es la comunidad autónoma que menos gasta por alumno y la que menos invierte en sanidad pública”, ha recordado la senadora. En esta línea, ha insistido en que “Moreno Bonilla tiene los recursos necesarios para acabar con las 120 aulas prefabricadas que existen en la provincia de Almería, en las que estudian 3.000 escolares, y construir y ampliar los centros educativos necesarios que permitan bajar la ratio”. 