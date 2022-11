Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Deportes Plazo de inscripciones para la Media Maratón de Almería miércoles 30 de noviembre de 2022 , 15:39h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia El Patronato Municipal de Deportes colabora en la cita deportiva que cuenta, de forma paralela, con carrera infantil y carrera saludable Almería se prepara para recibir el año con la celebración de uno de los esperados eventos deportivos del año. Se trata de la Medio Maratón ‘Memorial Ramón Ruiz Andújar’ que, tras estar en pausa por las restricciones de la pandemia de la covid-19 en 2022, ha vuelto para hacer las delicias de los runners. Con la organización del Club Deportivo Nexa y Cooperación 2005 y la colaboración del Ayuntamiento de Almería mediante el Patronato Municipal de Deportes, dicha prueba se realizará el 5 de febrero de 2023 y cuenta con un límite de participación de 2.000 corredores. Se trata de una carrera urbana a pie de 21.097 metros y donde se pueden apuntar cualquier persona que lo desee, federados o no, siempre que sean mayores de edad. Las inscripciones están abiertas para todo el que desee apuntarse a través de la página www.cruzandolameta.es y el plazo de las solicitudes finalizará el 25 de enero de 2023 a las 13:00 horas. Con respecto a la Medio Maratón de Almería 2023, que hará su salida a las 10:00 horas desde la calle Alcalde Santiago Martínez Cabrejas, está incluida en el calendario de pruebas de la Real Federación Española de Atletismo (RFEA), el circuito está homologado por ésta y, por tanto, las marcas conseguidas en esta prueba serán oficiales. Pruebas paralelas: Carrera Infantil y Carrera Saludable Paralelamente a la Media Maratón de Almería 2023, se ha organizado la ‘Carrera Infantil’, dirigida a los más pequeños y en la que podrán formar parte cualquier persona que lo desee, federada o no, nacida en 2010 y posteriores. Las Carreras Infantiles se llevarán a cabo el sábado 4 de febrero por la tarde y el límite de inscripción se ha fijado en 500 participantes. Los participantes recorrerán una distancia adaptada a su categoría. En el caso de la categoría ‘Chupetín’, se harán 80 metros; categoría sub-10, 250 metros; categoría sub-12, 400 metros y sub-14, 800 metros. Las salidas a cada categoría se harán de forma progresiva a partir de las 17:00 horas. La ‘Carrera Saludable’, con límite fijado en 1.000 participantes, tiene un carácter exclusivamente popular y está planteada como una actividad complementaria al Medio Maratón, por tanto, estará́ supeditada a los requisitos que desde la Federación y el Comité de Jueces determinen. Los participantes podrán recorrer los aproximadamente 9.000 metros (distancia no homologada por la RFEA) de esta prueba corriendo, andando o alternando ambas formas de desplazamiento. Sobre las inscripciones Para todos los corredores que se inscribieron a la edición suspendida del 3 de abril de 2022, se ha procedido a la devolución de la totalidad de los participantes inscritos en la edición de 2022. En cuanto a los poseedores de la Tarjeta de Usuario del PMD, tendrán un descuento de 3 euros sobre la cuota de inscripción. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

