Capital Podemos Almería pide al Ayuntamiento habilitar autobuses gratuitos para feria y playa martes 09 de agosto de 2022 , 19:02h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Desde la formación morada piden al Ayuntamiento de Almería que facilite rutas gratuitas de autobús durante los meses de agosto y septiembre tanto para ir a La Feria como a las playas.

Desde Podemos aseguran que esta medida, en línea con la bonificación aprobada por el Gobierno para trenes y cercanías, sería un gran incentivo para facilitar a los capitalinos el acceso a estos lugares.

Ahorrarse el billete en el transporte urbano, además de fomentar la participación, fomentaría el comercio local tanto en la playa como en La Feria. Por otro lado, la medida promovería el uso del transporte público en detrimento del particular y contribuiría así a reducir las emisiones en nuestra ciudad y descongestionar el tráfico.

La medida también actuaría como compensación para los ciudadanos de Almería, que no pueden beneficiarse de manera efectiva sin el tráfico de trenes y cercanías del bono aprobado, recientemente, por el gobierno de coalición. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

