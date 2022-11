Síganos en Telegram: Gratis e inmediato OTRAS NOTICIAS ¿Por qué Bitcoin ha caído tanto? Escucha la noticia Si eres muy fanático del sector de las criptmonedas seguramente estarás al tanto de la caída que ha sufrido Bitcoin y con este las altcoins en los últimos meses. Podemos decir claramente que el 2022 no ha sido el mejor año para el sector criptográfico. Aunque, si miramos todo el entorno económico, te darás cuenta de que tampoco fue el mejor año ni para los índices, ni para las acciones en general. Como ya sabes, Bitcoin y las criptos siguen siendo muy sensibles al marco socioeconómico y, todo aquello que perjudica la economía, acabará reflejado en el capital invertido en estas promesas virtuales. Muchas personas ya han tachado a las criptomonedas como algo poco rentable juzgando por el rendimiento anual que tuvieron; sin embargo, muy pocos saben de esta caída; de allí que sea interesante ofrecer una visión algo más coherente de la situación económica y qué impacto tuvo esto en bitcoin. ¿Es Bitcoin una divisa internacional? Para empezar hay que entender que bitcoin aún no es una moneda de curso legal a nivel mundial, ni tampoco existe un par de forex broker que contemple BTC. En otras palabras, no se puede comprar en un broker forex españa, ya que no es una divisa como tal. Si Bitcoin perteneciera a los mercados de forex y, por ende, listado en los mejores brokers forex , seguramente sería menos volátil que el que conocemos hoy en día. Dicho de otro modo, Bitcoin sigue considerándose a escala internacional como un activo más, con una excelente proyección y propuesta, pero un activo más. Esto significa que se verá afectado por todo lo que afecte al mercado. Si las acciones caen, Bitcoin seguirá un patrón similar, salvo excepciones. ¿Por qué Bitcoin se mueve tanto? Esto sucede por dos razones principalmente: Primero, por ser Bitcoin muy sensible a las decisiones de las grandes instituciones, que son las que compran y venden este activo en grandes cuantías; y segundo, porque sigue siendo considerado como un activo de alto riesgo y volatilidad, al no estar tan regulado como otros activos financieros. Confío en que Bitcoin no tardará en escalar y ser considerado no solo un activo valioso y finito, sino también una moneda de curso legal. Sin embargo, a día de hoy, sigue siendo una promesa revolucionaria que podrás adquirir con total seguridad en los mejores brokers en España. Bitcoin y las Grandes Instituciones Las grandes instituciones siguen este criterio a la hora de invertir: Primero invierten en bienes raíces, oro físico y materias primas, luego en acciones estables y con buena proyección, y finalmente invierten un porcentaje de su capital disponible en activos con mayor riesgo y un mayor retorno, en esta última casilla se halla Bitcoin y las demás criptomonedas. De este modo, cuando alguna situación económica crea una situación de miedo e incertidumbre, las instituciones siempre tratan de evitar estar expuestas a la volatilidad del sector criptográfico. Como ejemplo de situaciones recientes, podemos mencionar la guerra en Ucrania, la subida de tasas de interés,la subida de la inflación, el encarecimiento de las materias primas, nuevas elecciones gubernamentales en varios países europeos, la quiebra del bróker de criptomonedas FTX y varios sucesos que no han hecho más que hundir el mercado. Como puedes ver, con unos fundamentales tal que así, es difícil que el sector criptográfico arranque cuesta arriba; sin embargo, cuando la borrasca pase, seguro volveremos a ver el despunte de varios proyectos del sector criptográfico. Históricamente los momentos de gran incertidumbre han sido los mejores para invertir. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. Valora esta noticia 0 ( 0 votos)