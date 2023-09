Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Opinión Ampliar Post23J: And the winner is... ¡Pedrooooo! (y II) Al Hakam Morilla Rodríguez x http://foroabenhumeya.blogcindario.com/ Más artículos de este autor Por miércoles 20 de septiembre de 2023 , 19:00h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia "No existe fe que no haya sido traicionada, salvo la de tu perro". Konrad Lorentz

Los gerifaltes militaristas de la Araña Negra de Loyola han sido siempre muy amantes de los cánidos, paradigma de la obediencia jerárquica al amo, por eso a sus politicastros de lealtad ciega, instrumentados por sus informes confidenciales o a cambio de poder y dinero, les profesan un sincero afecto. Mirad la jeta perruna de los de IU Andalucía, degenerados prevaricadores que votaron ilegalmente junto con los vox-mitivos y la Pp$OE para expulsar a Teresa Rodríguez y a su Grupo de la Mesa del Parlamento para negarles el pan y la sal, e invisibilizarlos con ese boicot falangista... sin duda que, al evocar a esa basurilla fascista solapada, en vez del morro de cerdita feliz de Inmaculada Nieto, tras salirle la jugarreta, se nos representa sin dificultad el perfil de arpía de su jefa Yolanda Díaz, pero sin copiar el estilismo capilar de la Griso ni hacer ojitos. Observad la mirada de su monaguillo Pedro Sánchez, prefigura el gesto facial de un chucho mestizo al que acariciase el lomo el 'papa negro' de los jesuitas, Arturo Sosa Abascal, mientras el capo de la Orden Negra le obsequia con alguna golosina. Unas elecciones bien dispuestas por la tecnología militar de INDRA, con su mayor accionista, el SEPI (Sociedad Estatal de Participaciones Industriales), dependiente del Ministerio de Hacienda, seguido del capital anglo-norteamericano de Fidelity Investments (gestión de fondos y activos de pensiones con sede en Boston) y de Amber Capital (fondo de inversión británico con sede en New York), para que se mantenga el 'estado de los negocios', por cuenta de la emisión de una impagable Deuda Publica monstruosa que nos devora... para garantizar mañana las pensiones, seguro. Ni control a doble llave del Código Fuente en el recuento, ni supervisión internacional de los comicios. Para revalidar la presidencia del más sumiso y discreto lacayo de los ignacianos, ¿qué podría fallar? No renegad, mujeres y hombres de poca fe, como si en 2015 los resultados electorales, supervisados por INDRA no hubiesen sido rechazados por toda la oposición en la República Dominicana, acusando al gobierno - el cual pagó a la empresa militar 26,9 millones € - de burdo pucherazo. Los equipos que utiliza INDRA provienen de la empresa yanqui Pricewaterhousecoopers - españolísima y patriota a reventar -, condenada en dos ocasiones por falsear información a favor de dos bancos que auditaba: Tokyo-Mitsubishi UFJ y JP Morgan. En su día, salió a la luz que INDRA estaba involucrada en varios casos de corrupción relacionados con el PP: Caso Púnica y Operación Lezo. INDRA se sirvió de empresas tapadera para financiar la Caja B del partido de gobierno, en aquel momento, con 600.000 €, según desveló la investigación de la Guardia Civil. Un dinero que saldría de adjudicaciones públicas infladas. Además, se relacionó a esa corporación militar con la compra de la empresa Europraxis en 2021, cuyo propietario era Josep Pujol Ferrusola, palanganero de papá. Con esos dudosos antecedentes, al presentarse como única licitante a concurso público, ¿quién podría atreverse a desconfiar de ese dechado de filantropía y altruismo tan democráticos? Sin contar, por si fuera poco, con ese Centro de Investigaciones Sociológicas presidido por el complaciente soldado de Ferraz Tezanos, militante de la P$OE, propalando las cortinas de humo de su Timoscopia saducea, siguiendo las instrucciones, con olor a incienso, de su jefe de filas, sin importarle que el resto de las encuestas preelectoreras desmientan las 'oficialistas' que le aplauden a caraperro... ¿y qué podría fallar al calor de una corporativa 'prensa' cañí orgánica, subvencionada por la 'publicidad institucional'? El problema de disponer unos resultados electorales tan favorables a los intereses jesuíticos - sus dos principales feudos peninsulares se ubican en Catalunya y Euskadi -, consiste en que los parias discriminados económicamente del 'sur' no se embuchen este milagro electorero de pacotilla. Nadie puede tragarse que tras el colosal desplome sin precedentes en autonómicas y municipales, el fracasado Periquito Sánchez resurja cual ave Fénix manchega de vodevil en las Generales. Y para abundar en el enredo, los tentáculos subterráneos de la Piovra loyoliana fuerzan un órdago de sus beneficiados, en la sombra o no, de sedicentes partidos independentistas del norte peninsular, una hora menos en Canarias. ¿Soberanía o perniles? ¿Referéndum por la Autodeterminación o solomillos de buey? ¿Derecho a la Emancipación de los Pueblos o mariscadas, ternascos y grandes reservitas...? Cuando las inescrupulosas muletas políticas anhelan sostenerse sobre el fracasado pato cojo Noesnoperosí Sánchez, el guaperas de Tetuán apijado en Pozuelo de Alarcón, todo se vuelve chuletón para hoy, hambre para mañana. To be or not to be, that is the digestion. Aunque tampoco se hace necesario llegar a la crueldad con ciertos descerebrados parias de la Colonia-'sur'. Aquí todos sabemos que todos los diputados andaluces, en sus escaños de sendas Cámaras Alta y Baja de madrizzz, para lo único que sirven es de palmeros de sus jefes de filas. Sin embargo, por favor, os lo rogamos, ahora que el presidente Bonillla y el sociata Espadas descubren que a los andaluces a la hora de negociar gobierno el Perro con las formaciones independentistas septentrionales, nos tocará como siempre la parte del melón al merendarse ellos inconstitucionalmente la del león, ¿por qué tanto oprobioso sadismo de travestirse en San Telmo ahora de 'andalucistas', cuando hasta a Rojas Marcos hace tiempo que se le cayó la careta con los pantalones bajados? Si lo vuestro es el arribaspaña y vivacristorrey de vuestros capos partidocráticos de toda la vida, en la procesión, en el comité, o en la cofradía... hasta la Caraheidi Ayuso al lado vuestro es mucho más soberanista e independiente, versión chulapona del Foro.



Se figuraron que con la pseudorrevolución 'woke' de las cínicas neomonjas rojipardas, patético remedo de las arrogantes yanquis, ya estaba solucionado el percal. Enconando el odio 'de género', para anestesiar y enmascarar dinámicas de clase, se garantizaba una decadente y autodestructiva 'pax' social, cerrada en falso. El Cambio climático que toda ineptitud justifica se manifiesta en Cambio 'climáxico', una cultivada pandemia de anafrodisia estéril, de brutal envejecimiento, sin parangón en la historia de la humanidad. Estudios del derretimiento de los polos sin preocuparnos en derretimiento de ciertos empajillados caletres, satisfayer en mano; sesudos análisis de la dinámica de climas pero no de la dinámica contemporánea de la lucha de clases; amenazas de virus latentes en el permafrost sin interesarnos la sistemática infoxicación de los gobiernos para el control de las masas... ¿Qué podría fallar al rebufo del tripero 'perrodismo' de las JONS y de la tropa de los serviles docentes en nómina del Ministerio? Y llegados a este punto de la decepcionante impostura e intereses creados, dejemos las cartas boca arriba sobre la mesa. ¿No saldría más barato para el contribuyente que el Preparao VI se reuniese directamente con el viejo amigo del general Videla Bergoglio y acordasen los lingotes de oro que habría que abonarles en concepto de impuesto devocionario...? Tal vez fuese un sueño tras la siesta, con la nítida sensación de lo vivido, más auténtico que la realidad misma... El caído Ángel Negro del Señor se apareció, con tufo a azufre, a Francisco I del Vaticano y a su edecán ignaciano Sosa Abascal, y les anunció: "Perro Sánchez es mi cachorrito bienamado, en él me complazco y con él me regocijo... pues por su condición perruna jamás traicionará nuestra oscura veneración por las Tinieblas, las que camuflan la insaciable Codicia, única y verdadera devoción que nos une". Y terminado el soma vacacional de los santos inocentes y el tueste veraniego de los tragasapos, exclamen todos, todas y 'todes': amén. Aunque puede servir también: '¡guau!'. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. Al Hakam Morilla Rodríguez Coordinador Nacional de Liberación Andaluza Colectivo para la memoria y la identidad de Andalucía 309 artículos http://foroabenhumeya.blogcindario.com/ Todos los firmantes