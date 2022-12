Síganos en Telegram: Gratis e inmediato

Premiada por su innovación la empresa almeriense DSruptive

jueves 01 de diciembre de 2022



El delegado territorial de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo, Amós García Hueso, ha recibido hoy a Juan José Tara, tecnólogo y emprendedor almeriense fundador de la empresa DSruptive, a quien ha felicitado por haber conseguido el premio a la empresa más innovadora de Andalucía en 2022 en los Premios Emprendemos que convoca la Junta de Andalucía.

Amós García, que formó parte del jurado provincial de estos premios junto a empresarios referentes y expertos en emprendimiento, ha destacado que DSruptive es una empresa “con un gran potencial y puntera en innovación, que viene a facilitar las necesidades del día a día a través de las nuevas tecnologías, consiguiendo además contribuir a una mejoría de la salud y el bienestar de las personas gracias al proyecto que está llevando a cabo”.

“Es muy importante su contribución al desarrollo social y económico y se sitúa como referente para otros emprendedores, para hacer posible un futuro más accesible”, ha añadido García Hueso, quien ha señalado también que “desde la Junta de Andalucía apoyamos estos proyectos y actividades que supongan una alternativa a los cauces tradicionales siempre que impliquen un impulso y mejora de nuestra sociedad”.

Juan José Tara es natural de Almería con tan sólo 37 años ha desarrollado una notable carrera en el campo tecnológico y empresarial. Realizó estudios de Ingeniería Informática en Madrid y se desplazó a Suecia para cursar un máster en Investigación en Ciencias de la Computación. También obtuvo en el país nórdico una beca para explorar el potencial de los implantes subdermales y como experto en el tema, ha dado conferencias en varios países. Es además mentor del programa de aceleración de empresas tecnológicas que impulsan la Junta y Telefónica Andalucía Open Future.

Con los conocimientos y experiencia que adquirió, Juanjo Tara decidió crear en Suecia en 2019 la empresa que fue germen de la actual DSruptive. Según ha explicado, esta firma diseña y comercializa dispositivos implantables bajo la piel como “una tecnología útil con el potencial de cambiar los cuidados de la salud y particularmente los diagnósticos remotos”. Los implantes tienen sensores que miden la temperatura corporal y aportan así información sobre el estado de la salud de la persona, que sólo necesita una app en su teléfono móvil para conocer la temperatura. Desde la empresa destacan que los datos de sus usuarios se almacenan siempre en la Unión Europea y tienen la máxima protección.

“En DSruptive estamos convencidos de que es inevitable la integración de la tecnología en el cuerpo humano, dando un paso más en el ‘Internet de las cosas’ (IOT)”, ha explicado el fundador de esta firma hispanosueca. Ya ha miles de personas en Suecia con implantes subdermales que les permiten acceder a trenes, gimnasios, etc. o pagar pasando la mano sobre un dispositivo lector.

DSruptive ha pasado por varias rondas de inversores en los cuales ha despertado interés, y es contactada cada semana por cientos de personas interesadas en adquirir los implantes subdermales. Cada programa de voluntarios que pone en marcha consigue el objetivo en menos de una semana, e incluso logró reclutar en tan sólo una tarde a los 80 voluntarios necesarios para un ensayo clínico.

DSruptive ha recibido otros reconocimientos, entre los que destaca el Premio Genio en la categoría de innovación concedido por Grupo Vocento en 2021.

En 2023, DSruptive va a lanzar al mercado un dispositivo implantable con medición de temperatura y diferentes constantes vitales y con memoria, así como una app para ayudar al usuario a entender su salud. Los dispositivos estarán integrados con Apple Health y Google Feel. Juanjo Tara ha asegurado “que llegaremos a saber qué le pasa a nuestros órganos” y ha destacado la colaboración de su empresa con investigadores médicos y bioinformáticos de todo el mundo, del más alto nivel. “El futuro de la salud es implantable. Ayudará a cambiar y mejorar la salud y la vida de la gente”, ha apostillado.

Según ha detallado Juanjo Tara, los dispositivos subdermales son útiles en el campo en estudio de investigación biomédica, para científicos y empresas. Por el momento no se ha lanzado al mercado para personas. Hoy en día, millones de personas usan dispositivos portátiles de registro de salud para rastrear su pulso, sueño, temperatura corporal y muchos otros parámetros de salud. Pretenden avanzar en la personalización de la asistencia sanitaria, la monitorización remota y la medicina preventiva.

Los implantes no tienen batería y solo se activan cuando el usuario los toca con el teléfono móvil con la app, no pueden transmitir información de forma independiente. Como ventaja frente a los wearables (relojes inteligentes, por ejemplo), el fundador de DSruptive ha señalado que los implantes son más baratos, con una vida útil mayor y no pueden perderse ni robarse.