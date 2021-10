Presentado en la UAL un proyecto de acuicultura de alta innovación con sede almeriense

lunes 25 de octubre de 2021 , 16:16h

facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar

Escucha la noticia

La costa almeriense es la elegida para la implantación del proyecto de alta innovación y sostenible 'Ocean Aquaculture Andalusia', con el que se producirán 10.000 toneladas de seriola (lecha) en sus aguas y generará más 150 puestos de trabajo. Almería ya es líder en acuicultura a nivel nacional





La Universidad de Almería ha ejercido este lunes, 25 de octubre, como anfitriona par la presentación de un proyecto singular en el ámbito de los cultivos marinos, tanto por sus características técnicas como por su dimensión empresarial, y que se ubicará en la costa almeriense: 'Ocean Aquaculture Andalusia', promovido por la empresa Three Times.



Se trata de un proyecto llamado a no solo reforzar el liderazgo de Almería como productor de alimentos de origen marinos en España, sino también a convertirse en un referente innovador en cuanto a los sistemas de producción de futuro de la acuicultura en el Mediterráneo.



Juan Fernández, coordinador Proyecto OAA, ha explicado que se trata de un proyecto que viene a cubrir la necesidad de alimentos a nivel mundial con acuicultura offshore "que es una acuicultura que se realiza en mar adentro, a grandes profundidades y a mayor distancia de lo que es la acuicultura tradicional".



Es un proyecto que va a producir de forma anual de 10.000 toneladas de seriola, conocida como lecha en Almería. "Conlleva la constitución de un criadero de alevines para suministrar las plataformas, una sala de procesado para congelar el producto y venderlo al mercado europeo y barcos de transporte de alimentos de peces de más de 50 metros. El total de la inversión supone 250 millones de euros, con una creación de puestos de trabajo en torno a los 150-200 puestos", ha señalado Juan Fernández. El grupo inversor proviene de fondos internacionales fundamentalmente ubicados en Alemania, Holanda y Noruega. Es un grupo inversor que tiene experiencia en lo que es todo el desarrollo del offshore a nivel mundial en gas, petróleo y, en este caso, de acuicultura y dispone ya de los fondos necesarios para ejecutar el proyecto, no depende de ninguna subvención.



En cuanto a los beneficios de la acuicultura oceánica, ha explicado que son varios. "En primer lugar, se enclava dentro de lo que es la política de crecimiento azul de la Unión Europea, compite muy poco con otros usos de la costa: turismo, pesca, etc. porque se ubica a más de 6 o 7 millas. A nivel medioambiental, impacta mucho menos porque a las profundidades donde se instalan esas granjas todo lo que es el tema de residuos de los peces se diluye más rápidamente, no llega a la costa y además queda muy diluido. Lo que se busca es seguir desarrollando la acuicultura en una tierra que es la provincia andaluza con mayor volumen de producción de peces engordados en jaulas marinas.



La Universidad de Almería, desde su creación, se ha caracterizado por desarrollar gran parte de su docencia e investigación en estrecha relación con el ámbito agroalimentario, promoviendo todo tipo de colaboraciones con empresas locales, nacionales e internacionales, mediante proyectos conjuntos, seminarios, curso de formación, etc. a la vez que ha ejercido de dinamizadora del sector y lugar de encuentro para todos los agentes interesados en avanzar en el futuro de la producción de alimentos.



Diego Valera, vicerrector de Investigación e Innovación de la UAL, ha destacado el reconocimiento a nivel internacional de la provincia de Almería por la innovación que hace en temas relacionados con la agroalimentación. "Dentro de la agroalimentación somos muy conocidos por la producción que hacemos de frutas y verduras, pero también hay una parte de producción animal de la que somos punteros a nivel español y europeo, concretamente, somos los segundos productores de leche de cabra de Andalucía y somos líderes en producción acuícola de Andalucía". También ha mostrado su satisfacción por el avance importante que supondrá la implantación de este proyecto en Almería lo que hará que en esta tierra "se desarrolle tecnología puntera con el desarrollo de un grupo inversor importante del norte de Europa. A nivel mundial cada vez son más demandadas proteínas de origen marino que son muy saludables y la Universidad de Almería, como no, apoya todas estas iniciativas".



Por último, Aránzazu Martín, delegada territorial de Agricultura, Ganadería y Pesca de Almería de la Junta de Andalucía en Almería ha expresado su agradecimiento Three Times por este proyecto tan novedoso en el que se combina innovación y sostenibilidad. "Lo que se busca es seguir desarrollando la acuicultura en una tierra que es la provincia más importante a nivel acuícola no solo de Andalucía, sino del resto de España. Tenemos un volumen de facturación de negocio de más de 36 millones de euros. La acuicultura en general en Andalucía produce más de 300.000 puesto de trabajo y es el 10, 5 del PIB de Andalucía. Por lo tanto, es un sector que tenemos que cuidar".



La delegada ha explicado que Almería está muy preparada para acoger proyectos de este tipo "porque tenemos más de 270 kilómetros de costa y 5 puertos pesqueros que nos permiten dar posibilidades a que este tipo de negocio siga generando riqueza y puestos de trabajo en Almería. Además, el proyecto está muy unido con la biodiversidad y el cuidado del medio ambiente y por eso estamos encantados de estar aquí para conocer el proyecto e intentar apoyar como administración en todo lo que podamos".



Con una expectativa de crecimiento de la población mundial de cerca de 9 mil millones personas en el año 2050 y, en consecuencia, una demanda de alimentos proporcional a esa población más grande, la acuicultura se presenta como una de las principales y mejores alternativas para satisfacer la demanda actual y futura de alimentos.



Produce alimentos sanos y seguros, genera riqueza y desarrollo social en áreas rurales y mayor sostenibilidad frente a otras proteínas productivas industria. La acuicultura bien hecha tiene un verdadero impacto sobre la restauración de los ecosistemas de nuestro planeta con una mínima huella de carbono por kilogramo de proteína producida con respecto a otros sectores agroalimentarios.