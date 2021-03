Capital Presidencia honorífica para el alcalde de la comisión organizadora del 75 aniversario de la Hermandad del Silencio miércoles 24 de marzo de 2021 , 18:28h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Escucha la noticia Ramón Fernández-Pacheco califica de “muy ilusionante” el proyecto de la Hermandad, que prevé desarrollar diferentes actividades abiertas a la participación ciudadana entre junio de 2021 y noviembre de 2022



El alcalde, Ramón Fernández-Pacheco, ha aceptado de buen grado la presidencia honorífica de la comisión organizadora de los actos del 75 aniversario de la Hermandad del Silencio, después de que el hermano mayor y varios miembros de la junta de la Hermandad se lo propusieran en el marco de una primera reunión sobre este aniversario. Un encuentro en el que el regidor ofreció la colaboración del Ayuntamiento para facilitar todas aquellas actividades que El Silencio tenga previsto organizar en la vía pública o alguna de las instalaciones municipales.



La Hermandad del Silencio tiene previsto celebrar su 75 aniversario con diferentes actividades culturales, sociales y religiosas entre junio de 2021 y noviembre de 2022 y tienen previsto que la presidencia de la comisión organizadora recaiga en el alcalde de la capital, el presidente de la Diputación, Javier Aureliano García, y la delegada del Gobierno de la Junta en Almería, Maribel Sánchez. Respecto a la capital, la hermandad apuesta por que la ciudad de Almería sea protagonista de muchas de las actividades previstas. No en vano, han explicado, “desde hace 75 años es la ciudad la que siempre ha acompañado a la Hermandad, la que siempre ha estado ahí”.



El hermano mayor, Juan Benavides, el teniente de hermano mayor, Javier Barranco y el tesorero Manuel Vicente Barranco, acompañados por Juan Aguilera, han planteado al alcalde y al concejal delegado del Área de Promoción de la Ciudad, Carlos Sánchez, el proyecto de celebración del aniversario que tienen previsto. “Queremos que el Ayuntamiento esté en primera fila” a la hora de organizar los actos de una hermandad que “por todos es conocido, es, sobre todo, austera”.



En esta línea, han insistido desde la Hermandad del Silencio en la intención que tienen de, aprovechando el 75 aniversario, “devolver a la ciudad y el Ayuntamiento la dedicación que tiene con la Semana Santa y las hermandades y cofradías”.



Entre las cuestiones abordadas en esta primera reunión, una procesión extraordinaria en primavera de 2022, o la posibilidad de renombrar una calle con el nombre de la Virgen del Consuelo, titular de la Hermandad.

