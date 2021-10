Opinión Presupuestos del Gobierno para Almería Víctor Hernandez Bru Más artículos de este autor Por sábado 16 de octubre de 2021 , 15:25h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia



El subdelegado de Gobierno afirma que “no sabe que habrá pasado para que se ejecute sólo un 8% de lo presupuestado” y las nuevas cuentas dejan patente que eran falsas casi todas las promesas de los últimos meses, incluidas las hechas por la directora de la Guardia Civil, María Gámez, en su reciente visita.



Más allá del insultante grado de ejecución de los Presupuestos Generales del Estado para este año 2021, que ronda el 8%, y de la reducción drástica hasta prácticamente la mitad de la inversión prevista para 2022 y a pesar de la filosofía de ‘defenderse atacando’ practicada el pasado viernes por el subdelegado de Gobierno en Almería, Manuel De la Fuente, el detalle de dicha previsión de cuentas e inversiones para el próximo año esconde la evidencia de graves falsedades de muchas de las promesas hechas en los últimos meses por dirigentes socialistas, tanto provinciales como nacionales llegados a Almería presuntamente portavoces del ‘maná’ inversor.



Sin duda, lo más llamativo son las cantidades consignadas para el desarrollo del AVE, que este año son de 251.285.000 euros, es decir, algo más de 250 millones de euros. El viernes, a De la Fuente se le preguntaba si esta cantidad quiere decir algo, después de que para este año se presupuestaran 250 millones y no se llegaran a ejecutar más de 40. El fingido enfado del subdelegado no puede esconder las dudas razonables de que el próximo año, de nuevo, la cantidad sea también papel mojado, puesto que en 2021 lo está siendo.



Los presupuestos no arrojan detalle tampoco acerca de a qué estarán destinadas supuestas inversiones de más de once millones y casi casi once, respetivamente para la Sociedad Estatal de Infraestructuras Agrarias y las de Acuamed contra el déficit hídrico, que podrían entenderse como soluciones contra la crisis de agua que sufre Almería desde que Zapatero dejó sin efecto el Plan Hidrológico Nacional, pero sin ningún detalle acerca de si habrá algo para la Desaladora de Carboneras, definida por el sector agro como estratégica en este sentido.



Pero luego hay algunos capítulos significativos, como los 50.000 euros previstos para ‘Obras contempladas por la dirección general de la Guardia Civil’, que contrastan con la reciente visita de la directora el ‘cuerpo’, María Gámez, a la provincia, que en Níjar sirvió para anunciar el traslado del actual ‘cuartelillo’ a unas dependencias ya existentes, las conocidas como ‘los parvulitos’, un centro educativo que, para acoger el nuevo cuartel debería ser remodelado de manera profunda y profusa. Obviamente, no será este año.



Y qué decir del capítulo destinado a ‘dotaciones para acceso y uso público de la costa almeriense’ o el de ‘protección y recuperación de sistemas litorales’, que se quedan ambos en 100.000 euros, que no darían ni para un espigón en la playa de Balerma, que lleva años necesitada de una solución, ni por supuesto para nada más ambicioso como la terminación del Paseo Marítimo de la capital o los puertos o dársenas deportivas que se llevan reclamando años como el de El Toyo, por poner un ejemplo. Otro capítulo, el de ‘control de la regresión de la costa en el litoral’ también podría servir para alguna de estas necesidades, pero tampoco pasa de los 200.000 euros.



Y sin embargo, el presupuesto contempla, lo cual no quiere decir que se vaya a ejecutar nada, tal y como se ha visto este año, más de un millón de euros para ‘sistemas de información de negocio sociedad estatal SEPI’, algo que, obviamente, no estará entre las necesidades que pasen por la cabeza de ni uno solo de los almerienses.



De lo que tampoco hay rastro en el presupuesto es del tercer carril de la A-7 a su paso por Roquetas de Mar, sin duda el mayor punto negro del tráfico en la provincia de Almería, en parte provocado por la obsolescencia de la carretera de El Cañarete, problema grave ante el que el gobierno social comunista mira para otro lado.



Preguntado por éstas y por otras faltas de inversión, Manuel de la Fuente decía, el viernes, que “no sé si se habrá desviado el dinero este año a otras cosas; habrá que verlo”, en una actitud que arroja una irresponsabilidad gravísima por parte de quien se supone que debe estar en Almería para explicar estos presupuestos, sus profundas desatenciones para con la provincia y el paupérrimo grado de ejecución de los mismos en el presente año. Víctor Hernandez Bru Periodista, director de EsRadio Almeria y Radio Marca Almería 61 artículos Todos los firmantes Valora esta noticia 0 ( 0 votos)