Proceso de desahucio por precario: todo lo que tienes que saber

Ningún propietario de inmuebles quiere iniciar un proceso de desahucio. Sin embargo, por más agobiante que sea la situación, es la decisión correcta si se quiere recuperar la propiedad. Claro, para hacerlo de forma correcta es necesario contar con la asesoría de un Abogado para desahucio por precario. Conoce aquí de que se trata y cómo hacerlo de forma correcta. ¿Qué es desahucio por precario? Se trata de un proceso judicial que se insta con el objetivo de recuperar el inmueble que ha sido ocupado por una o varias personas que se encuentran en situación precaria, es decir, que afirman que lo hacen por necesidad y, por ende, no están dispuestos a devolver el inmueble. De acuerdo con la Ley de Enjuiciamiento Civil de España, en su artículo 250.1.2°, se da una pequeña e indirecta definición de desahucio precario. En dicho artículo se hace referencia al término dentro del contexto de un juicio verbal que busca la recuperación de un inmueble, sea vivienda urbana, rústica o finca, después que fuera entregado por el propietario a un usufructuario o persona ajena, con el fin de disfrutar de la posesión y goce de la cosa. Primero, se aclara que el dueño ha cedido de forma voluntaria y gratuita el bien inmueble. Sin embargo, algunos tribunales conceden el término también al ocupante sin consentimiento. En tanto, ambos conceptos afirman que la se tiene la posesión sin título legítimo, tal como un contrato de arrendamiento, sea que el propietario estuvo o no de acuerdo en un principio. Entonces, el proceso de desahucio por precario busca que el propietario reciba de vuelta la posesión de su inmueble, mismo que el ocupante afirma no puede devolverlo porque no tiene a donde ir. ¿Cómo hacer un desahucio por precario? Uno de los errores más comunes es valerse de la violencia, intimidación o coacción para que el ocupante devuelva el inmueble. Sin embargo, esto solo traerá más problemas e incluso, correrían consecuencias para el dueño del inmueble, a pesar que tiene derecho a que se le regrese la propiedad. Para hacerlo de forma correcta, el propietario debe ponerse en contacto con especialista en desahucios por precario como los que colaboran en el bufete JR Abogados. Este despacho dirigido por el prestigioso letrado Don José Ramón Felipe Condés no solo te dará la asesoría que necesitas, sino que están capacitados para llevar el proceso a buen término. Con el fin que el propietario del inmueble lo tenga de regreso en sus manos, el abogado se encarga de probar a la autoridad judicial, quien es el que tiene el derecho de uso y, en consecuencia, está legitimado para incitar al desahucio del ocupante no deseado. Si quieres que tu desahucio por precario procesa, tienes que cumplir con varias condiciones: Que el ocupante se niegue a devolver la propiedad, no importa si tú mismo le diste el permiso o es un ocupante indeseado. Tampoco importa si fue cedido por el propietario o un usufructuario. Que no haya una fecha establecida para la desocupación del inmueble. Que no recibas una remuneración económica del ocupante, por cuanto, no se considera un arrendatario del inmueble. No importa si el precarista está pagando los servicios e impuestos que se derivan de la vivienda, incluso, si estuviera realizando obras de mejora y conservación de la propiedad. En ningún caso, se considera estos pagos como parte de una renta, a menos que se haya pactado con el propietario tales pagos. Procedimiento de desahucio por precario El juicio de desahucio por precario se realiza de forma oral. tanto el propietario como el ocupante necesitan de un abogado o procurador que los represente en el proceso. Claro, siempre lo primero es tratar de contactar al ocupante y llegar a un acuerdo amistoso. En caso de que haya una negativa de su parte, se procede a instaurar la demanda ante el Juzgado de Primera Instancia con jurisdicción en la zona donde se encuentra en inmueble. Deberás presentar ante la autoridad competente, los documentos que demuestran que eres el propietario del inmueble. Además, debes presentar un requerimiento de devolución, mismo que prueba que has retirado el consentimiento al ocupante de que use el inmueble. El Juzgado determinará una fecha de citación y luego, emitirá sentencia que deberá ser cumplida por el ocupante en los siguientes 20 días hábiles. De no hacerlo así, se procede a la ejecución del desahucio. Ahora bien, debes saber que el proceso de desahucio por precario puede tardarse hasta seis meses. Aun así, esta es la vía más segura para recuperar tu inmueble. Así que, si estás necesitando ayuda, contacta con el profesional legal adecuado para este procedimiento.