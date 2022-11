Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Capital Prórroga en los contratos de conservación de vías y espacios públicos y de colegios viernes 04 de noviembre de 2022 , 17:47h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Ambos contratos suman una inversión de casi 2,3 millones de euros para atender mejor y con mayor agilidad las necesidades en materia de mantenimiento tanto en vías públicas como en los colegios públicos

La Junta de Gobierno Local ha aprobado, a propuesta del Área de Servicios Municipales, la prórroga de los contratos administrativos de servicios de conservación, mantenimiento y reparación de las vías y espacios públicos del término municipal de Almería, adjudicado a la empresa 'Construcciones Nila S.A.', con un coste anual de 1.905.587,65 euros, y de centros educativos, adjudicado en su caso a la empresa GRUPOCOPSA S.L.P., con un coste de 350.000 euros. Así lo ha trasladado la portavoz del Equipo de Gobierno, Ana Martínez Labella, en rueda de prensa y tras la reunión de este órgano que, presidido por la alcaldesa de Almería, María del Mar Vázquez y primera teniente de alcalde, ha celebrado hoy su tradicional sesión ordinaria con una veintena de puntos incluidos en el Orden del Día. Ambos contratos, de acuerdo a las condiciones de su contratación, se prorrogan por un periodo de un año más. El primero de ellos con efectos desde el 29 de diciembre de 2022 hasta el 28 de diciembre de 2023, y el segundo desde el 15 de diciembre de 2022 hasta el 14 de diciembre de 2023. En ambos casos, también, se trata de la última de las prórogas incluidas en las condiciones de la contratación de estos servicios. En el caso de la reparación y mantenimiento de las vías y espacios públicos, que permite al Ayuntamiento actuar a través de este contrato con mayor inmediatez, se viene a hacer efectiva la segunda de las dos prórrogas, por el periodo de un año incluido en el contrato vigente, adjudicado en noviembre de 2020. Un contrato con el que el Consistorio viene a garantizar el mantenimiento de la ciudad, teniendo cubierta cualquier eventualidad en materia conservación, y respondiendo así a las necesidades que se puedan producir en calles y barrios, sugeridas por los vecinos o directamente demandadas por colectivos o asociaciones vecinales, partes de la Policía Local o de la propia inspección adscrita al área de Servicios Municipales, encargado de la gestión de este contrato. También por otro año se prorroga el contrato que permite al Ayuntamiento dar cobertura y servicio a las necesidades de mantenimiento de todos los colegios de la capital, cincuenta y cinco en total, a nivel de fontanería, cerrajería, carpintería, pintura y albañilería y otras reparaciones como de persianas y lamas, vidrios o limpieza de cubiertas. El importe de 350.000 euros destinado a este contrato quedó así establecido en 2020 aumentado entonces un 75% más respecto al año anterior.

