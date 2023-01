Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Opinión (Foto: malasombra) ¿Proteger a la Ley o a las mujeres? Aixa Almagro Más artículos de este autor Por domingo 29 de enero de 2023 , 17:20h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia La ministra de Igualdad, Irene Montero, ha manifestado su intención de "proteger el corazón de la ley" del "sólo sí es sí" ante la "inadecuada e indecente" ofensiva del Partido Popular y de los sectores de la derecha política, judicial y mediática, que tratan de "revertir" los avances y que el consentimiento deje de ser el centro del Código Penal en los casos de violación. Así lo ha dejado claro este domingo en Lanzarote durante su discurso en el acto de la iniciativa 'La fuerza que transforma' que organiza Podemos. La ley del solo sí es sí propuesta por la ministra de Igualdad, Irene Montero, ha resultado ser un fracaso por varias razones. Una de las principales es que el tribunal Supremo ha dictaminado que la ley se puede aplicar de forma retroactiva a casos que ya estaban siendo juzgados. Además, muchos jueces han aplicado los criterios de la ley de forma muy restrictiva, lo que ha llevado a que la ley no tenga el efecto deseado. Por otra parte, se ha demostrado que la ley no es suficiente para abordar de forma efectiva el problema de acoso sexual y violencia de género. Por lo tanto, la ley del solo sí es sí de Irene Montero no está siendo un éxito, como lo demuestra que son más de 200 los delincuentes sexuales puestos en libertad, y muchos más aquellos a los que se les han rebajado significativamente las condenas. Lo llamativo, es que la ministra, haciendo gala de su soberbia, prefiere, textualmente, proteger la Ley, antes que proteger a las mujeres, modificando la Ley. Puede decirse más alto, pero no más claro. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. Aixa Almagro Grado en Periodismo por la Universidad Complutense de Madrid 15 artículos Todos los firmantes Valora esta noticia 0 ( 0 votos)