Proyecto Hombre Almería atendió en 2020 a 830 personas

Proyecto Hombre ha contado con el respaldo institucional del Ayuntamiento de Almería, Diputación Provincial y Junta de Andalucía en la presentación de su Memoria Anual de Actividades correspondiente a 2020, “un año especialmente difícil” en el que la ONG ha vuelto a ser referente en la provincia en la lucha contra las adicciones y “tabla de salvación” para muchas familias. Así lo ha apuntado la concejala delegada del Área de Familia, Igualdad y Participación Ciudadana, Paola Laynez, quien ha felicitado a la asociación que a lo largo del año anterior atendió a casi 200 personas en el programa de tratamiento frente a las adicciones y a unas 630 en prevención, de las que 57 se han enmarcado en programas de prevención dirigidos específicamente a jóvenes almerienses.



En un año en el que se produjo un pequeño parón con motivo del confinamiento, Proyecto Hombre ha vuelto a sacar músculo y, “de la mano de una red de voluntarios compuesta por más de medio centenar de personas con ganas de ayudar a los demás”, ha sido capaz de atender a un número de personas similar al de años anteriores. Lo ha expuesto así, Ana Mazón Martínez, directora-presidenta de Proyecto Hombre Almería que, durante la presentación de la memoria ha estado acompañada por la presidenta de la Asociación Alba, Mercedes Vico, y por la delegada del Gobierno en Almería, Maribel Sánchez, la vicepresidenta de la Diputación Provincial de Almería, Ángeles Martínez, y la propia concejala de Familia, además de por Marina Cano fundadora de la entidad en Almería y voluntaria desde hace más de treinta años.





2020, un año difícil

Para Mazón, en un año “de dureza, dificultades, inseguridad, incertidumbre y miedo, Proyecto Hombre ha contado con el apoyo de las instituciones” que, como el Ayuntamiento de Almería, Diputación Provincial y Junta de Andalucía han mantenido sus aportaciones y han ayudado a la ONG en todo lo posible. “Hemos sido y seguiremos siendo voz para Proyecto Hombre ante cualquier otra institución o de cara a la sociedad almeriense con la intención de dar difusión a su labor y llegar a quienes necesitan de ella”, ha confirmado Laynez.



La vicepresidenta de Diputación y diputada de Bienestar Social, Ángeles Martínez, ha felicitado, por su parte, a Proyecto Hombre por “el magnífico trabajo que desarrollan a favor de las personas con adicciones y de toda la sociedad en la provincia de Almería, de forma especial en 2020, un año tan complicado para presentar atención como consecuencia de la emergencia sanitaria”. Además, la diputada ha recordado el estrecho vínculo de Diputación con Proyecto Hombre a través del Consejo Provincial de Familia, de asistencias económicas de Presidencia y en continua conexión con el Servicio Provincial de Drogodependencias y Adicciones de la Institución Provincial. “Siempre estaremos a vuestro lado para construir una Almería mejor”, ha concluido Martínez.



En la misma línea se ha manifestado la delegada del Gobierno. Maribel Sánchez ha puesto de relieve el apoyo de la Junta de Andalucía a una entidad como Proyecto Hombre en un momento tan especial como es la presentación de su memoria anual. Y es que, ha subrayado, Proyecto Hombre ofrece una familia a aquellos jóvenes que en Almería quieren dar un paso en positivo en su vida después de haberse visto atrapados en una adicción.



La Memoria de 2020 refleja que han sido más de 700 las personas atendidas, bien en programas de tratamiento de adultos, de detección y prevención juvenil y en programas de prevención universal que este año han sido menos debido a la imposibilidad de acudir a centros escolares. No obstante, Proyecto Hombre ha mantenido cifras similares a otros años en lo que tiene que ver con atenciones y, sobre todo, “ha fortalecido lazos con las instituciones para han ayudado a seguir ayudando a quien más lo necesita”, ha recalcado Mazón.





El perfil

El perfil de la persona que ha acudido a Proyecto Hombre demandando ayuda es el de un varón de 34 años por consumo de cocaína, seguido de adicción al alcohol y al cannabis. Las mujeres tiene un perfil de edad más bajo (31 años) y con mayor nivel de estudios, aunque presentan más desempleo. Ellas piden ayuda por consumo principalmente de cocaína y alcohol, mientras que las menores de 21 años lo hacen por cannabis. Los jóvenes, de entre 14 y 21 años presentan uso abusivo de cannabis, aunque también, en menor medida, de consumo de alcohol y uso de tecnologías.



Por lo general, como en años anteriores, el porcentaje de mujeres que piden ayuda es menor al de los hombres por, en principio, tener más cargas familiares y sufrir una mayor estigmatización, tal y como recoge la Memoria de 2020 de Proyecto Hombre. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

