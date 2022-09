PORTADA Economía Capital Almería Diputación Sucesos Deportes Entrevistas Opinión Provincia Agenda ANDALUCÍA ESPAÑA Sociedad Salud Universidad Televisión Pasatiempos Hemeroteca Capital PSOE, Ciudadanos y Vox presentaron candidatos alternativos a Vázquez viernes 02 de septiembre de 2022 , 15:07h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Las portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Almería, Adriana Valverde, el de Ciudadanos, Miguel Cazorla, y el de Vox, Juan Francisco Rojas, presentaron sus candidaturas para sustituir a Ramón Fernández Pacheco, después de que éste dimitiese tras ser elegido consejero del Gobierno andaluz. Quien ha ganado la votación en el pleno extraordinario celebrado este viernes ha sido la popular María Vázquez, que además ha conseguido un voto más del número de ediles del PP, y que probablemente corresponde al no adscrito Joaquín Pérez de la Blanca, exconcejal de Vox. PSOE La portavoz del Grupo Socialista en el Ayuntamiento de Almería, Adriana Valverde, ha proclamado hoy durante su intervención en el Pleno de elección de alcaldesa celebrado en el Auditorio Maestro Padilla que “el objetivo del PSOE es dejar Almería limpia por fuera y por dentro”, aludiendo a la situación de “falta de limpieza generalizada que sufre la ciudad” a la vez que a “la ausencia de transparencia” del actual Gobierno municipal del PP. Adriana Valverde ha comenzado su discurso afeando al anterior alcalde que no haya mantenido sus palabras en mayo de este año cuando afirmó que “la ilusión más grande que yo tengo es seguir siendo alcalde”, ya que pocos meses después dejó la Alcaldía para ser consejero de la Junta de Andalucía lo que, a su juicio, “es un incumplimiento del compromiso que adquirió con los almerienses el 15 de junio de 2019”. Adriana Valverde, quien presentó su candidatura durante el Pleno, ha manifestado que “representamos hoy aquí a los cerca de 24.000 almerienses que depositaron su confianza en nuestro proyecto en mayo 2019” y que, “a estas alturas de mandato, todos hemos podido constatar el modelo de gestión del PP para la ciudad de Almería”. Así, subrayó que “se pueden hacer las cosas mejor” y que “los concejales socialistas estamos habilitados y contamos con la legitimidad de nuestro trabajo en la ciudad, conociendo los barrios en profundidad, a sus vecinos y sus problemas”. Adriana Valverde desglosó las actuaciones que en Almería, para un Gobierno municipal del PSOE, serían prioritarias porque “otra manera de gobernar es posible y otra Almería es posible”. En materia de empleo, explicó que “la creación de empleo y emprendimiento tiene que ser un eje en la actuación del Gobierno local”, comprometiéndose a realizar “planes de empleo propios, que ayuden a los desempleados” e “iniciativas que ayuden a crecer a sectores estratégicos como la agricultura, el turismo y el comercio”. Afrontar el desafío medioambiental es otra prioridad para la candidatura que defendió Valverde, quien resaltó que “teniendo todas las fortalezas con las que contamos hay que aprovecharlas desde el Ayuntamiento: con la implantación progresiva de energías limpias y con el liderazgo y el impulso de proyectos de economía circular”. “Queremos que se recicle más, vamos a acabar con el plástico de un solo uso y ayudaremos desde el Ayuntamiento a la gestión de los residuos plásticos de los agricultores. Hay que contaminar menos, mejorando el transporte público, impulsando el uso de la bici y devolviendo el protagonismo a los peatones”, detalló. Apostar por la transparencia en la acción de Gobierno municipal y por la participación ciudadana son también dos asuntos inaplazables para la portavoz socialista, quien defendió “la necesidad de un Ayuntamiento participativo, transparente y gobernado desde la lealtad institucional”. Así, anunció que “nos comprometemos no solo a poner en marcha sino a activar todos los elementos de participación ciudadana que prevé nuestra normativa, porque a los socialistas no nos da miedo escuchar a las personas, sus sugerencias o incluso sus críticas”. En materia de igualdad, remarcó que “las personas son el centro de las políticas progresistas que defendemos desde el PSOE y en Almería tenemos el reto de recuperar el Gobierno de una ciudad que crea en los valores de justicia social, de lucha contra la desigualdad, que proteja lo público y que se crea verdaderamente que es posible una ciudad sin diferencias sociales”. Valverde lamentó durante su discurso “el boato innecesario” del acto celebrado hoy, que ha tenido lugar en el Auditorio Maestro Padilla en lugar de en Salón de Plenos del Ayuntamiento, cuando se trata de “un mero trámite”. También, insistió en expresar las dudas de los concejales socialistas “de la legalidad de los actos administrativos” que la alcaldesa ha firmado en su etapa de interinidad después de cumplirse el plazo de diez días desde la renuncia del anterior alcalde. Para Valverde, “este Pleno tendría que haberse convocado mucho antes, en el mes de agosto, porque lo importante es la ciudad y la seguridad jurídica de las acciones que realiza el equipo de Gobierno”, por lo que reprochó a la alcaldesa “que ha empezado su mandato utilizando el Ayuntamiento como un instrumento al servicio de su partido y de su persona”. A continuación, Adriana Valverde mencionó los asuntos que demuestran que el del PP “es un proyecto acabado tras los 20 años consecutivos que llevan gobernando la ciudad”, como que “Almería está más sucia que nunca” y que “el mantenimiento de los parques y jardines, del mobiliario urbano, de los juegos infantiles, etc. no está a la altura de las ingentes cantidades de dinero que nos gastamos en ellos” y, hablando de “ingentes cantidades de dinero” recordó los “70 millones de euros que el PP lleva gastados en distintas sentencias judiciales por su mala gestión”. En esta línea, la portavoz del PSOE también reprochó al PP la gestión que ha realizado de la desecación de Las Salinas de Cabo de Gata. “Los 20 años que llevan ustedes en el Gobierno de esta ciudad les han hecho inmunes incluso a desastres medioambientales como el de nuestro parque natural”, manifestó. Por último, aseveró que “los concejales y las concejalas de mi Grupo vamos a trabajar para que los almerienses recuperen la ilusión y la confianza en lo que su Ayuntamiento puede hacer por ellos”. CIUDADANOS El portavoz del Grupo Municipal de Ciudadanos (Cs) en el Ayuntamiento de Almería, Miguel Cazorla, ha tendido la mano a la nueva alcaldesa durante el pleno de su investidura celebrado este viernes, al tiempo que le ha aconsejado “ser valiente” para evitar los mismos errores cometidos por su antecesor, Fernández-Pacheco, a quien ha acusado de “dejar la Alcaldía con una lista de incumplimientos demasiado extensa” y “despreciar a la oposición apoyándose para todo en un concejal no adscrito”. Así, Cazorla ha destacado algunos de esos incumplimientos y errores del ya exalcalde, destacando su “nefasta” política de agua. “Ahora, es consejero de Medio Ambiente. Una materia en la que no ha destacado precisamente para bien en estos años como alcalde. Ahí queda el ‘tarifazo’, con marcha atrás incluida, que trató de colarle a los almerienses, mientras permite que se esquilme el acuífero de Almería con la desaladora por no realizar la extracción directa desde el mar. Eso, no por entrar en su incapacidad para poner fin a la proliferación de vertederos incontrolados por todo el término municipal, así como a los vertidos fecales en la desembocadura de la Rambla o a la saturación de la depuradora de Cabo de Gata, donde las Salinas, por cierto, siguen convertidas en un secarral, sin dejar de lado que un juez ha tenido que intervenir para paralizar su capricho de suprimir el arbolado de la Plaza Vieja, así como con el Pingurucho”, ha recordado el edil de Ciudadanos. Cazorla ha criticado que del pacto presupuestario suscrito con Cs en 2021, “el PP sólo ha cumplido un miserable 35%". “Faltan inversiones comprometidas pero nunca ejecutadas en muchos barrios; se incumplen promesas para el casco histórico, como el plan de embellecimiento, la mejora del parque Nicolás Salmerón, las canteras califales, la cueva de la Campsa, etc. Falta participación ciudadana, erosionan el movimiento vecinal… Esperemos, por el bien de Almería, que la nueva alcaldesa ponga fin a todos estos graves errores”. El edil liberal ha destacado también los “aciertos” del exalcalde, entre los que incluye “iniciativas de Ciudadanos como rebajas de impuestos, ayudas a autónomos, ayudas a jóvenes para el alquiler, o los huertos urbanos, por citar sólo algunos”. Por último, Cazorla se ha dirigido a la nueva alcaldesa en estos términos: “Almería tiene muchas carencias, pero Almería tiene un gran futuro y solo necesita que aunemos esfuerzos para conseguir todos y cada uno de los objetivos, acabando con la problemática del agua, el déficit de Infraestructuras, el abandono del patrimonio histórico, la potenciación del turismo especialmente el cultural, la atención de los barrios periféricos, la deficiente limpieza de la ciudad, la creación de riqueza captando inversores para que fomenten a su vez la creación de empleo, potenciación del comercio tradicional, la atención a los jóvenes… Espero que sus políticas estén más dirigidas a la atención a la ciudadanía y menos al postureo y el recurso fácil del que le adule, que sepa rodearse sin complejos de los leales, y que en tan solo ocho meses pueda hacer usted realmente lo que desee hacer hacer, y no sea juzgada como la continuidad de parte de los desaciertos, sea valiente y piense antes en Almería que en usted misma, pues realmente la considero muy capaz y preparada, y sería una pena que al final no le dejen hacer; sea valiente y desde ahí, por el bien de Almería, siempre encontrará a mi grupo y a mí personalmente con la mano tendida a cualquier hora del día o de la noche” VOX El grupo municipal de VOX en el Ayuntamiento de Almería ha expresado su descontento, durante el pleno extraordinario para elegir a María Vázquez como alcaldesa en sustitución de Ramón Fernández Pacheco, con la gestión del equipo de gobierno en la capital de la provincia. Rojas ha sido crítico con la gestión del Partido Popular recalcando que “este nuevo PP socialdemócrata está condenando a los almerienses a una gestión progresista de la ciudad. Un tipo de política para la que no les han votado”. “La legislatura está macada por la falta de proyectos de futuro, la falta de inversión, de ejecución y que nos deja una Almería que no avanza y que tiene más problemas hoy que hace tres años”. El portavoz de VOX ha lamentado que la alcaldesa, María Vázquez, continúe con la “política fanfarrona del PP que solo busca titulares rápidos sin importarle, en realidad, solucionar problemas”. Rojas indica que su intención en el Pleno ha sido abstenerse para “favorecer la estabilidad institucional” pero que antes de comenzar el pleno, le han explicado que si quería intervenir en el acto debía presentar su candidatura. Por otro lado, el portavoz de VOX tenido unas palabras para calificar la organización del evento afirmando que se ha tratado de “una innecesaria demostración de vanidad política más propia de una pomposa coronación que de un acto de traspaso de poder en un Ayuntamiento”. La formación verde pedirá al equipo de gobierno todas las facturas de los gastos relativos al evento para saber cuánto dinero les ha costado a los almerienses “el acto de exaltación de la nueva alcaldesa”. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema. siguiente noticia noticia anterior Contacto Contacto

Hemeroteca

Índice temático Política de privacidad y cookies Aviso Legal Secciones Sucesos

Almería

Diputación

Capital

Economía

Provincia

Deportes

Opinión

ANDALUCÍA

ESPAÑA

Sociedad

Televisión

Entrevistas

Otras noticias

Agenda

Servicios

Salud

Nosotros

Pasatiempos