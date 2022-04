Economía Pymes de Almería reciben asesoramiento sobre incentivos de Transformación Económica miércoles 13 de abril de 2022 , 15:58h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia En las primeras sesiones de consultoría las empresas miden su nivel y trazan un plan de acción según sus objetivos y necesidades

Un grupo de 15 pymes de la provincia de Almería han comenzado a recibir asesoramiento y formación en digitalización con las ayudas puestas en marcha por la Consejería de Transformación Económica, Industria, Conocimiento y Universidades para impulsar este proceso en el tejido productivo a través de servicios de consultoría especializada. Este programa, que cuenta con un presupuesto de 2,9 millones de euros, pone a disposición de las pymes andaluzas dos servicios de consultoría especializada a coste cero para evaluar su nivel de madurez digital, definir un plan de acción y acompañar en la implantación de las acciones prioritarias que le hagan avanzar en su proceso de digitalización. Las ayudas, que están cofinanciadas al 80% por el Programa FEDER, se conceden en régimen de concurrencia no competitiva a pequeñas y medianas empresas de menos de 250 trabajadores que tengan actividad en Andalucía. El plazo de solicitud está actualmente abierto, por lo que nuevas empresas pueden beneficiarse de este programa. Los servicios contemplados en la convocatoria, que se concretan en relación con la clientela y transformación digital (transformación 360º), están enfocados a firmas con diferentes necesidades y tamaños. Así, el primero está dirigido, preferentemente, a empresas de menor tamaño y tiene como objetivo aumentar las ventas. Por su parte, el servicio de transformación 360º está enfocado a que entidades de mayor tamaño identifiquen e implementen soluciones tecnológicas en todas las áreas de la firma, desde la organización y los procesos hasta la cultura empresarial, generando incluso nuevos modelos de negocio. La Consejería de Transformación Económica ha empezado a realizar las primeras consultorías a las empresas beneficiarias a través de asesores expertos que tienen como objetivo definir el mejor itinerario y seleccionar las herramientas adecuadas para abordar cada proceso de digitalización. En toda Andalucía, son 230 las empresas que ya están participando en esta iniciativa, 15 de ellas de la provincia almeriense. Diagnóstico y plan de acción El acompañamiento de estos expertos da comienzo con el desarrollo de un diagnóstico que mide el nivel de digitalización, continúa con la definición de un plan de acción a desarrollar en un plazo estimado de uno a tres años, según el servicio solicitado, y finaliza con el apoyo a la implantación de las medidas prioritarias identificadas. Para determinar las acciones a acometer, las empresas contarán con un catálogo de medidas predefinidas, del que el consultor seleccionará las más adecuadas según las necesidades de la pyme y los objetivos marcados. En el caso de relación con la clientela, las empresas solicitantes podrán mejorar su presencia en Internet y redes sociales, potenciar las ventas online, aprender a atraer y fidelizar a la clientela con herramientas de marketing; así como explorar soluciones tecnológicas que ayuden a conocer y gestionar mejor sus clientes. El periodo de ejecución de esta acción tiene una duración máxima de cinco meses y la cuantía establecida se sitúa en los 4.950 euros. En el servicio de transformación 360º, durante ocho meses las pymes desarrollarán una estrategia integral que permita trabajar mejor capacitando al equipo, digitalizando el puesto de trabajo con soluciones colaborativas y reforzando la conectividad y las medidas de seguridad. También les ayudar a ser más eficientes con la automatización y optimización de procesos del día a día de la empresa (control de stock, gestión de la flota, contable, financiera, etc.), y vender más potenciando el comercio electrónico y atendiendo mejor a los clientes en el entorno digital. De igual modo, se les orientará para ganar competitividad aplicando soluciones de gestión de datos que posibiliten tomar mejores decisiones en tiempo real. La cuantía máxima de los servicios ofrecidos se establece en 9.900 euros. El plazo de presentación de solicitudes es diferente para los dos tipos de ayuda, estando condicionado por la ejecución de cada una de ellas. Las empresas interesadas en el primer servicio disponen hasta el 31 de enero de 2023 para solicitarlo y las que se decanten por la transformación 360 deberán hacerlo antes del 31 de octubre de 2022.

