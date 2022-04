Economía ¿Qué es el gas natural y cuál es su composición? lunes 04 de abril de 2022 , 15:51h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia En los últimos meses estamos oyendo de modo constante hablar del gas como fuente de energía, pero también como parte de lo que se denomina “mix eléctrico”, es decir, como parte de las distintas energías que participan en la generación de electricidad. Se habla de dónde viene, de cómo se transporta, de las claves geoestratégicas, de su precio… pero ¿qué es el gas natural? ¿Qué es el gas natural? Técnicamente podemos decir que es un combustible fósil formado por una mezcla de gases que se encuentra en los yacimientos de petróleo, de ahí se encuentren ambos en las mismas zonas geográficas. Cuando el gas llega hasta tu casa o negocio, lo primero que descubres es su eficiencia, porque tiene un gran poder calorífico al tratarse de una sustancia altamente inflamable. A ese detalle puedes unirle que es más barato que la electricidad y que en Anidia energía tienen planes flexibles que se adaptan a cualquier necesidad concreta. El gas natural como energía renovable Frente a fuentes tan contaminantes la gasolina o el gasoil, el gas es una energía económica, eficiente y respetuosa con el medio ambiente por sus bajas emisiones de CO2. Hemos señalado que se encuentra en los yacimientos de petróleo, pero se considera renovable porque puede obtenerse también mediante la reutilización de nuestros propios residuos, tales como las aguas residuales de una ciudad, o los desechos agrícolas, ganaderos e industriales. ¿Cuál es la composición del gas natural? Volvemos a la química, y es que el gas natural es un hidrocarburo formado principalmente por metano, aunque también suele contener una proporción variable de nitrógeno, etano, CO 2 , H 2 O, butano, propano, mercaptanos y trazas de hidrocarburos más pesados. Esto conlleva las siguientes ventajas del gas natural, que muy interesantes y vamos a detallar. Una es la de su alta capacidad calorífica, que hemos mencionado, a lo que se une su estabilidad a la hora de mantener una temperatura constante para, por ejemplo, calentar agua o una habitación. Por otro lado hay que resaltar que no tiene olor ni color, y que siendo inflamable es seguro, porque al pesar menos que el aire, rápidamente se disuelve en el. Obviamente cualquier conducción de gas natural está sometida a intensas y rigurosas inspecciones oficiales. Metano, el mayor componente del gas natural Como ya hemos indicado, el metano es el principal componente del gas natural, es también el hidrocarburo alcano más sencillo, y su fórmula química es CH 4. Cada uno de los átomos de hidrógeno está unido al carbono por medio de un enlace covalente. Es una sustancia no polar que se presenta en forma de gas a temperaturas y presiones ordinarias. Es incoloro, inodoro e insoluble en agua. El metano se transporta en contenedores refrigerados, y en ese estado es más pesado que el aire, pero cuando hay una fuga y entra en contacto con la temperatura ambiente, se hace más ligero y se diluye. Se dice que es “origen antropogénico”, que no significa otra cosa que “producto de la actividad humana”, es decir, que se genera en la actividad agrícola y ganadera, además de encontrarse en yacimientos concretos, si bien eso supone alrededor del 40% del total. Clasificación del gas natural según su composición Las reservas de gas natural conocidas a finales de 2018 apuntan que hay unos 194 billones (1012) de metros cúbicos, y que darían para 55 años al ritmo actual de consumo, aunque ha de tenerse en cuenta que casi todos los años se descubren nuevos yacimientos, y con ellos, aumentan las reservas. Donde más reservas hay es en Oriente Medio con un 43 % del total mundial (destacan Irán y Catar), seguido de Asia Central con un 31 % (principalmente Rusia y Turkmenistán). Te contamos esto porque no todo el gas natural es igual ni sirve para lo mismo. Hay dulce, agrio, rico y pobre. Gas dulce, agrio, rico (húmedo) o pobre (seco) No, no es broma, existen cuatro tipos de gas que tienen esos nombres tan sugertentes, y te vamos a contar como es cada cual: Gas Dulce: No contiene sulfuro de hidrógeno. Gas Agrio: Contiene sulfuro de hidrógeno y es muy corrosivo. Gas Rico o Húmedo: De él pueden obtenerse cantidades apreciables de hidrocarburos líquidos. No tiene nada que ver con el contenido de vapor de agua. Gas Pobre o Seco: Contiene cantidades menores de hidrocarburos más pesados que el metano. También se obtiene de las plantas de proceso. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

