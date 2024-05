Almería Ampliar ¿Qué es la celiaquía? El presidente de la Asociación Almeriense de Celíacos lo explica Ana Rodríguez x arodrigueznoticiasdealmeriacom/10/10/28 https://www.noticiasdealmeria.com Por sábado 25 de mayo de 2024 , 18:15h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia La ciudad de Almería ha acogido las II Jornadas Andaluzas de Celiaquía, un evento bianual que se ha convertido en un punto de encuentro crucial para la divulgación y el conocimiento sobre la enfermedad celíaca. Organizado por la Asociación Almeriense de Celíacos y la Universidad de Almería, con la colaboración de entidades como Laboratorios Biogenox, la Diputación de Almería y la Junta de Andalucía, el evento ha reunido a estudiantes, especialistas y pacientes para abordar los desafíos actuales en el diagnóstico y seguimiento de esta enfermedad autoinmune y genética. Luis Cruz, presidente de la Asociación Almeriense de Celíacos, ha destacado la importancia de estas jornadas como una plataforma para aumentar la visibilidad de la celiaquía y educar tanto a los afectados como al público en general sobre la seriedad de esta condición. “Estamos hablando de una enfermedad autoinmune, multisistémica, de carácter genético”, enfatizó Cruz, subrayando la necesidad de concienciar sobre la realidad de la celiaquía más allá de los mitos y malentendidos comunes. El evento ha ofrecido una oportunidad única para conocer de primera mano los avances en la investigación y las iniciativas empresariales destinadas a mejorar la calidad de vida de las personas celíacas. Además, se ha puesto en marcha un protocolo de detección precoz de la enfermedad en atención primaria, lo que representa un paso significativo hacia una mayor comprensión y manejo de la celiaquía en Andalucía. Las jornadas han servido también para desmentir creencias erróneas, como la idea de que una dieta sin gluten es una opción de estilo de vida para adelgazar, y han reafirmado que la celiaquía es una condición seria que requiere atención y cuidado continuo. Sobre las II Jornadas Andaluzas de Celiaquía Organizadores : Asociación Almeriense de Celíacos y Universidad de Almería

Colaboradores : Laboratorios Biogenox, Diputación de Almería, Junta de Andalucía

Objetivo : Divulgación y conocimiento sobre la enfermedad celíaca

Actividades: Ponencias, talleres y protocolo de detección precoz

Con la clausura de estas jornadas, Almería ha demostrado su compromiso con la salud y el bienestar de sus ciudadanos, marcando un hito en la lucha contra la celiaquía y sentando las bases para futuras iniciativas en este campo.

