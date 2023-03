Síganos en Telegram: Gratis e inmediato OTRAS NOTICIAS Ampliar ¿Qué se debe saber sobre las cuotas en apuestas deportivas? Escucha la noticia Un aspecto fundamental en el mundo de las apuestas deportivas son las cuotas. Cualquier persona que anhela conseguir grandes recompensas debe conocer todos los detalles sobre estos números que varían dependiendo del partido o la competencia. Las cuotas dicen presente en las diferentes casas de apuestas online. Se trata del número que señala cuánto dinero se puede lograr en caso de acertar un resultado o jugada. Existen varios tipos de cuota, por lo que un fanático al aprender su funcionamiento puede sacarle el mayor provecho. Vale resaltar que en las casas de apuesta online de España mientras más alta sea la cuota mayor será la cifra de dinero que logrará el jugador al ganar, pero hay menos probabilidades que suceda. Por su parte las cuotas bajas brindan menos recompensa, pero se tiene más oportunidades de triunfo. Algunos expertos aprenden a manejar las cuotas, tanto bajas como altas, para obtener recompensas. Lo primordial es encontrar un punto medio para no perder una gran cantidad de dinero buscando resultados improbables. Es importante mencionar que en los últimos tiempos cada vez más personas se interesan en conocer sobre este tema ante el auge que atraviesan las apuestas online por la posibilidad de jugar desde cualquier dispositivo. Tipos de cuota En las apuestas el número de la cuota depende de cada partido. Las cifras bajas se encuentran en los resultados más probables, como un triunfo de España ante Finlandia. Mientras que las altas aparecen en los equipos que no son favoritos como una victoria del Levante ante Real Madrid en el estadio Santiago Bernabéu. Eso se repite con las jugadas porque existe una mayor probabilidad que Lionel Messi marque un gol a que lo haga un defensor. En definitiva todo viene por las estadísticas que son claves en este mundo de las apuestas. Al hablar sobre los tipos de cuotas es necesario mencionar que existen las europeas, americanas o inglesas. Las más utilizadas en gran parte del mundo son las europeas, no solo en ese continente, sino en los países de Suramérica, como Brasil, Argentina o Chile Por su parte las cuotas americanas son comunes en Estados Unidos, mientras que las inglesas como su nombre lo indica se utilizan en el Reino Unido. Todos estos números son fáciles de identificar y manejar en los casinos online de todo el mundo. En el caso de las europeas se trata de una cuota que tiene un número seguido de dos decimales. Mientras menor sea la cifra, mayor probabilidad de ganar, algo que se observa habitualmente con los clubes favoritos. En caso contrario las cifras grandes tienen menos probabilidades de acertar pero el premio puede ser bastante grande. Por ejemplo, un conjunto con una cuota de 1.80 tiene 55.55% de probabilidades de ganar, mientras que si otro cuadro tiene en una cuota 2,00 sus probabilidades se encuentran en un 50%. En la americana los cálculos son diferentes porque se realizan en base a 100 unidades. Los favoritos tienen la opción con el signo (-). Eso señala la cantidad que se requiere apostar para conseguir ganancias de 100 EUR, mientras que el rival tiene el signo (+) que muestra las ganancias que se consiguen apostando. La otra cuota es la inglesa que se muestra con dos números en una fracción. El primero es el numerador que muestra la cantidad de dinero que se puede ganar y el denominador que se encuentra a la derecha indica la cifra que se debe apostar. Cuotas pre-partido y en directo En las casas de apuestas online se consiguen cuotas fijas en las apuestas pre-partido o futuro, así como las cuotas variables en la función en directo. Precisamente esas cuotas en vivo son muy buscadas por los aficionados ya que brindan la oportunidad de ganar grandes sumas de dinero. Esas cuotas en directo son variables porque dependen de las acciones del partido. Por ejemplo un duelo que tiene un marcador de 2-0 tiene una cuota alta para el empate a diferencia de otro que se encuentra 2-1 faltando más de 30 minutos. Un aficionado al aprender sobre estas cuotas le puede sacar el mayor provecho, especialmente si conoce muy bien los equipos o ligas en las cuales decida apostar. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. Valora esta noticia 0 ( 0 votos)