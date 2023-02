Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Opinión (Foto: malasombra) Qué se dice en EEUU del globo chino Aixa Almagro Más artículos de este autor Por martes 07 de febrero de 2023 , 18:03h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Ante la inminente reunión que el Secretario de Estado Antony Blinken tiene programada con los líderes chinos en Beijing, el Pentágono informó que un objeto sospechoso de tamaño similar a tres autobuses se encontraba en los cielos de EE.UU. A pesar de esta amenaza potencial de inteligencia, el gobierno estadounidense decidió no destruirlo, ya que el globo volaba a una altitud considerablemente por encima de las rutas comerciales y militares. Esta no es la primera vez que el gobierno estadounidense se enfrenta a esta situación, ya que bajo el gobierno anterior también se realizaron rastreos. Sin embargo, los republicanos consideran esto como una violación de la soberanía estadounidense y exigen que el gobierno actúe adecuadamente. El senador de Mississippi, Roger Wicker, y el líder republicano de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, han pedido una sesión informativa sobre el tema para los líderes congresistas de la Banda de los Ocho. McCarthy afirmó que el comportamiento de China es desestabilizador y que el Presidente Biden debe tomar medidas para hacer frente a la situación. Antes de la visita significativa de Blinken, parece improbable que China enviara un globo espía a EE.UU. intencionalmente, ya que ambas partes parecen querer evitar que la situación empeore. Es probable que Beijing haya perdido el control del globo, pero si un globo estadounidense estuviera volando sobre el territorio chino, es posible que el gobierno de Xi Jinping quiera obtener el mayor beneficio de propaganda de este incidente. Mao Ning, portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, dijo que su país sigue la ley internacional y no tiene la intención de violar el espacio aéreo de otros países. La entrevista de Blinken parece presentar una breve oportunidad para mejorar las relaciones entre China y EE.UU., después del estresante período de mandato de Xi, que pudo haber contribuido a una actitud nacionalista china, y las próximas elecciones presidenciales estadounidenses. El anuncio del General de la Fuerza Aérea de Estados Unidos Michael Minihan, publicado por NBC la semana pasada, de que Estados Unidos debería prepararse para una guerra con China en los próximos dos años ha colocado la atmósfera en torno a las conversaciones existentes entre los dos países bajo una nube aún más oscura. Esta predicción no necesariamente coincide con la evaluación oficial de EE.UU. de la situación geopolítica en el Pacífico o con los recientes eventos en la región. Sin embargo, demuestra cómo una serie de incidentes pueden contribuir a aumentar la tensión entre Estados Unidos y China. Esta situación podría convertirse en una amenaza significativa, eclipsando el viaje de Blinken y alimentando el fuego de los políticos de Washington y Beijing. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. Aixa Almagro Redacción de noticiasdealmeria.com Grado en Periodismo por la Universidad Complutense de Madrid Grado en Economía por la Universidad de Tampa - Facultad de Negocios Sykes 19 artículos Todos los firmantes Valora esta noticia 0 ( 0 votos)