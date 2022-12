Síganos en Telegram: Gratis e inmediato OTRAS NOTICIAS Ampliar Qué son y las ventajas de los fondos ETF Escucha la noticia Los fondos ERF son un vehículo para inversionistas que consiste, básicamente, en una cartera de acciones de bolsa diversificada, según los objetivos que se haya marcado la gestora. La variedad que se puede encontrar es múltiple, depende de la política que se marque. Y, pese a que el mercado de Bolsa es variable, existen productos más ambiciosos y otros más conservadores. En este caso, para operar lo único que se hace es comprar y vender participaciones del fondo, según lo que queramos en el momento. Hoy en día, es posible optar por fondos nacionales, internacionales o mixtos. También se pueden elegir productos vinculados a mercados emergentes o a determinados sectores de actividad. Y es precisamente en este punto en el que contar con un gestor especializado es esencial para acertar con la elección. Realmente, esta es una opción muy interesante por varios motivos de peso. Aquí indicaremos los más importantes. Por qué apostar por los fondos ETF Las razones que existen para apostar por un fondo ETF son diversas y dependerán del perfil de inversor. Destacamos, no obstante, las siguientes: Las comisiones de gestión que se cobran son reducidas . En consecuencia, no hay un gasto importante por parte del gestor por contratar este producto.

Los inversores que busquen transparencia tienen, con este instrumento, una buena opción. No en vano, el valor de la cartera está directamente ligado con la cotización de la bolsa de valores, de manera que solo hay que comprobar esta cuestión. En resumen Los fondos ETF, si se elige el adecuado, son una oportunidad para crear valor, tanto por su potencial de rentabilidad como por su menor nivel de comisiones e impuestos.