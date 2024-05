Opinión Ampliar Que no se lo guarde para él, que lo pase Juan José Morón. Más artículos de este autor Por lunes 20 de mayo de 2024 , 12:59h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Firme defensor de una política y una estrategia propia, independiente de los partidos estatales. Lo que digo, y no tengo ninguna duda, es que, si el voto andaluz lo tuviera un partido andalucista, como partido que mira preferentemente por el interés de Andalucía, la situación socioeconómica sería muy diferente. Y sería posible salir de esta situación de infradesarrollo en que estamos instalados, porque nos callan la boca con las subvenciones que impiden abordar los verdaderos problemas endémicos que tenemos y van a más. ¿O cómo explicar los más de dos millones de andaluces que han tenido que emigrar por falta de oportunidades? No es que nos falte talento, porque nuestros titulados también se ven obligados, en una gran proporción, a emigrar. Gracias a esta válvula de escape no se ha producido una revolución andaluza contra el actual sistema. Tenemos que repasar el reparto presupuestario de este país y ahí verán la discriminación permitida por la falta de peso político, al estilo de Cataluña o País Vasco, territorios más pequeños y con menor población. Y lo que es tremendo es la falta de industrialización y canalización de nuestras grandes posibilidades económicas. Existen aún grandes latifundios, poco productivos y eso también nos lastra. Hay que mirar todos los datos oficiales, y veremos cómo evoluciona el PIB per cápita (por habitante) de los andaluces entre 1955 y 2022. Los datos son contundentes, cada vez hay más diferencia negativa entre un andaluz y cualquier ciudadano del resto de España. El distanciamiento es continuo y profundiza en la diferencia de riqueza que tenemos los andaluces. Cuando Andalucía esté debidamente representada a nivel estatal, esta situación desaparecerá, por eso necesitamos una mejor representación que defienda, en España y en Europa, los intereses de nuestro pueblo, los intereses de todos los andaluces. Representación que hoy brilla por su ausencia. Podríamos influir en cualquier ley que se tramitase en el Parlamento, porque realmente tendríamos en nuestra mano, con 61 diputados, casi todas las leyes del Estado y, sin embargo no solo no ocurre, sino que no nos beneficiamos del peso que debemos tener. Ahora mismo pesa más Teruel Existe, con un solo diputado, que mira exclusivamente por su tierra, que todo el arco político salido de los votos andaluces. ¿Quién se lleva los trozos más grandes de la tarta? Claramente, los territorios que están de por sí representados.

En el Parlamento Europeo tiene que estar representada Andalucía, si queremos tener fuerza debemos tener voz. Todos debemos de votar por Andalucía, desde el portero del edificio hasta la señora que está tendiendo en la azotea, pasando por el industrial que tiene su casa en el 1ºB, el parado de la 4º planta, la chica que está repartiendo propaganda en los buzones, el repartidor de la compra y por los estudiantes que comparten entre cinco el piso del 3ºA, todos. Y quiero añadir al que lea esto, que no se lo guarde para él, que lo pase… Juan José Morón. Consultor de gestión, escritor y periodista