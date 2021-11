Almería Reconocimiento a las empresas colaboradoras de Cruz Roja en Almería martes 30 de noviembre de 2021 , 14:37h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Un total de 280 empresas han sellado alianzas con el Plan de Empleo de Cruz Roja para apoyar a las personas más vulnerables en la búsqueda de empleo. Cruz Roja en Almería reconocerá el próximo 30 de noviembre a 15 empresas de la provincia que se han distinguido en el último año por colaborar con Cruz Roja en diferentes proyectos, bien como socias o a través de su Plan de Empleo, con el que la Institución humanitaria apoya a personas desempleadas.

Cruz Roja realizará de manera simultánea estos reconocimientos en las ocho provincias andaluzas, en diferentes eventos en los que se entregarán figuras conmemorativas a cada una de las empresas galardonadas.

A través de su Plan de Empleo, Cruz Roja ha apoyado a 2.660 personas en la provincia, de las que 1.667 son mujeres y 582 son jóvenes en riesgo de exclusión social. Del total de participantes, 558 personas han encontrado un trabajo gracias a su participación en el Plan de Empleo de Cruz Roja. El presidente provincial de Cruz Roja, Antonio Alastrué, considera que la alianza de las empresas con Cruz Roja resulta fundamental para lograr estos resultados. En un año marcado por la pandemia del coronavirus, en el que muchos negocios se han visto afectados por las consecuencias de la crisis económica, más de 280 empresas han colaborado con el Plan de Empleo Cruz Roja, como ejemplo de responsabilidad social corporativa.” Por su parte, Francisco Vicente, coordinador provincial de Cruz Roja, ha explicado que “este compromiso se ha materializado en 780 alianzas que se traducen en colaboraciones como formaciones, en actividades de orientación, o a través de la intermediación de ofertas de empleo, en la que Cruz Roja facilita los procesos de selección de personal mejorando la inserción laboral de personas con más dificultades para acceder al mercado laboral: como las personas paradas de larga duración, mujeres en dificultad social, inmigrantes, jóvenes y las mayores de 45 años, entre otros colectivos”. En 2021, Cruz Roja ha intermediado en 230 ofertas de empleo en toda la provincia. Además de las alianzas con el Plan de Empleo, 180 empresas andaluzas son socias de Cruz Roja en Almería y contribuyen así al desarrollo de la actividad social y humanitaria de la Institución en todo el territorio andaluz El reconocimiento a las empresas que se han destacado en 2021 por su colaboración con Cruz Roja es una iniciativa del proyecto “Reto Social Empresarial para la inserción laboral: Alianzas”, financiado por el Ministerio de Trabajo y Economía Social y el Fondo Social Europeo, a través del programa POISES.

Entre las empresas distinguidas en esta ocasión se encuentran los siguientes negocios:

En Almería SMURFIT KAPPA

AMA - Grupo DIAM

STV Gestión y Albaida infraestructuras UTE Jardines de Almería

DUNAS Y SALUD

ASINAL

LA PLAZA DE DÍA

OHTELS

GRUPO AGROPONIENTE

LEROY MERLÍN

EMBARGOS A LO BESTIA

UDA ALMERÍA

SOPORTEX

SUMINISTROS ABRADIMAR

SERIGNY TRADE

ILUNION LAVANDERÍAS, (Grupo Social ONCE)

Así mismo, este año queríamos aprovechar el Acto de Reconocimiento a Empresas 2021 para hacer una mención especial a las empresas reconocidas en 2020, que por las circunstancias derivadas de la pandemia por Covid-19 impidió el acto presencial por lo que contaremos con su asistencia. Las empresas reconocidas en el año 2020 fueron: MURGIVERDE CABACS – Unica Group EDADES ALMERÍA AUDAL ETT HOTEL ELBA FUNDACION ANDALUCIA EMPRENDE. CADE ALMERÍA ASHAL RANSTAND LAKKUN GRUPO CAPARRÓS NATURSUR

Algunas de las acciones que han realizado estas empresas han sido impartir sesiones de orientación laboral, organizar y guiar a los desempleados en las "visitas a empresa", acoger alumnado en prácticas, diseñar e impartir cursos a la carta dentro de la empresa, cesión de espacios, medíos técnicos y/o humanos, colaborar en acciones formativas dirigidas a empresas, favorecer la inserción laboral mediante ofertas de empleo, apoyo en las campañas de sensibilización y rupturas de estereotipos…

