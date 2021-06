Sucesos Ampliar Recuperan tras ser abandonados en su solar los instrumentos musicales robados viernes 04 de junio de 2021 , 12:50h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Escucha la noticia Agentes de la Policía Local de Almería ha recuperado los instrumentos musicales de la banda de cornetas y tambores Nuestra Señora del Carmen que habían sido sustraídos la madrugada del pasado 31 de mayo del local donde los guardaban tras forzar y romper las cerraduras del mismo, ubicado en la Avenida Alcalde Juan Megino López. La colaboración ciudadana ha sido, una vez más, fundamental para la recuperación de una veintena de instrumentos musicales con sus correspondientes fundas y cuatro accesorios, ya que ha sido una llamada al 092 la que alertó sobre las 8.00 horas de hoy de que en un descampado situado en la calle Carmen Conde, entre Los Almendros y Piedras Redondas, se encontraban abandonados numerosos instrumentos. Una vez en el lugar, los agentes comprobaron la veracidad del aviso y procedieron a recuperar el material robado: dos tubas, dos trombones de pistón, un trombón de vara, cuatro bombos, tres bombardinos, dos trompas, cinco trompetas, así como dos mazas y dos correajes. Todo ello fue trasladado a Comisaría, lugar donde la Junta Directiva de la Banda había presentado la correspondiente denuncia tras sufrir el robo, que supuso un duro golpe para los músicos que no dudaron en pedir el apoyo y la colaboración ciudadana “para salir de este bache”, según indicaron en un comunicado. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

