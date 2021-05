Redescubrir el Centro Histórico

lunes 31 de mayo de 2021

Que el Centro Histórico de Almería va recuperando poco a poco su esplendor no ofrece dudas, sólo hay que pasearse por sus calles o perderse por sus increíbles rincones y plazas para comprobarlo, pero también es evidente que no todo está hecho y desde el Ayuntamiento tenemos claro que debemos seguir avanzando en su transformación dentro de la linea iniciada hace algunos años y que tan buenos resultados está dando para la puesta en valor del principal tesoro patrimonial, cultural y turístico de la ciudad.



En ese propósito, hemos iniciado el procedimiento para lograr la titularidad del conjunto de viviendas que comprenden la manzana ubicada entre las calle Hércules y la calle Viña, en el entorno de la Alcazaba, incluyendo el inmueble situado al comienzo de la calle Almanzor, ese edificio hacia donde se volcaron todas las miradas cuando se realizaron las primeras demoliciones en esa zona, y que puso aún más de manifiesto la necesidad de liberar ese espacio de dicho inmueble en beneficio de una mejora visual de nuestro monumento más señero.



Los pasos municipales se centran ahora, como digo, en obtener la titularidad de todos esos inmuebles, más de una decena, proceder a su demolición, y redactar el proyecto que vendría a culminar la ambiciosa transformación iniciada, dando así continuidad a actuaciones urbanísticas transformadoras ya ejecutadas sobre la zona, como la calle Pósito o su conexión con la calle Almanzor, que les invito a visitar, si no lo han hecho ya, y que seguirán ahora con nuevas actuaciones en estos días, como la de la Plaza de la Administración Vieja, y otras que a corto plazo se van a acometer, en La Hoya y en San Cristóbal. Serán estas últimas las que terminen por coronar esa regeneración tan necesaria que va a redescubrir nuestro Casco Antiguo.



Hablamos del entorno del monumento más importante de la ciudad y de la provincia, la Alcazaba, y las murallas de la ciudad medieval, donde existe un enorme potencial arqueológico que vamos a proteger y conservar dentro del objetivo municipal de abrir un frente urbano de fachada al conjunto monumental, así como de conseguir nuevos espacios libres en la que hasta ahora ha sido la cara más desconocida de la zona más emblemática de la ciudad.