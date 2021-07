Reforma de la cocina del CEIP Nuestra Señora de la Salud de Laujar de Andarax

viernes 23 de julio de 2021 , 00:08h

La inversión en estas dos obras supera los 173.000 euros

Creación de aula TEA en el IES Alhadra de Almería

La actuación tiene como objetivo ampliar y reformar de forma integral la actual cocina del CEIP Nuestra Señora de la Salud, así como adecuarla a la normativa vigente. Esta obra consistirá en la renovación de todos los revestimientos y pavimentos de cocina, la sustitución de carpinterías y todas las instalaciones (fontanería, electricidad, gas, etc.), así como en la creación de un zócalo alicatado en la zona de comedor más el pulido y abrillantado del suelo de terrazo.Más en detalle, los trabajos posibilitarán el establecimiento de dos accesos a la zona de comedor y cocina; uno para la entrada de comensales y un segundo para suministradores y evacuación de residuos. Asimismo, se ampliará la zona de cocina, actualmente de 35 metros cuadrados para dotarla de una forma más favorable (actualmente en L) y de mayor espacio a los recorridos de circulación. Se generará una zona de vestuarios-aseos y se instalará un revestimiento completo con material no poroso y fácilmente limpiable. Además, se adecuará la instalación eléctrica existente, se renovarán las carpinterías (puertas, mosquiteras y pasaplatos, etc.) y se actuará en la instalación de agua caliente sanitaria. Por lo que respecta a la zona de comedor, se pulirá el pavimento de terrazo, se instalará un zócalo perimetral de azulejo y se reemplazarán también las ventanas y mosquiteras.La empresa Facto S.A. es la adjudicataria de esta obra, con plazo de ejecución de 2 meses. La inversión (proyecto + obra) es de 91.422.87 euros.

En el caso del IES Alhadra, las obras responden a necesidades de escolarización, en concreto a la de crear un aula TEA (especializada para el alumnado con trastornos del espectro autista). Para ello, se reformará y adecuará el área destinada a la antigua vivienda del conserje para convertirla en aula TEA y almacén. En concreto, las actuaciones que se llevarán a cabo son la demolición de tabiquería interior y de los revestimientos en aseo y cocina, la ejecución de nuevas particiones interiores, la sustitución de la carpintería interior y exterior e inclusión de lamas orientables, la sustitución de revestimientos interiores, la sustitución de la instalación eléctrica, la ejecución de la instalación de climatización, la construcción de un aseo adaptado, las obras de mejora de accesibilidad y la adecuación del pavimento exterior.



La obra, cuya adjudicataria es la empresa Dizu S.L., comenzará esta misma semana con un plazo de ejecución de 3 meses. La inversión (proyecto + obra) es de 82.055,86 euros.



Ambas obras enmarcan en el Plan de Infraestructuras Educativas de la Consejería de Educación y Deporte, que se ejecuta a través de la Agencia Pública Andaluza de Educación. Además, cuentan con cofinanciación europea a través de los fondos REACT-UE dentro del Programa Operativo FEDER de Andalucía 2014-2020, como parte de la respuesta de la Unión Europea a la pandemia de COVID-19.



Su contratación se ha realizado a través del nuevo Acuerdo Marco de obras puesto en marcha por la Agencia Pública Andaluza de Educación, que permite agilizar los plazos de adjudicación de las actuaciones, reduciendo así los tiempos para su inicio.