Refuerzo en la limpieza en los recorridos procesionales de Semana Santa

Con el objetivo de reforzar los servicios de limpieza durante los días de celebración de la Semana Santa y atender en mayor medida las necesidades de los recorridos procesionales, el Ayuntamiento de Almería, a través de la concejalía de Sostenibilidad Ambiental, y la empresa concesionaria de este servicio, Entorno Urbano, han establecido "servicios adicionales que iniciarían el domingo por la tarde y continuarán hasta el viernes santo", como así ha explicado la concejala responsable del área, Margarita Cobos. El objetivo de estos refuerzos, modificando con ello también la planificación que se desarrolla a través de los operativos de limpieza intensiva cada domingo, persigue "atender en mayor medida aquellas zonas que concitan mayor presencia de público durante la celebración de las procesiones. Esas tareas se extenderán también a esas zonas y los recorridos procesionales una vez se hayan despejado de público estas calles", ha especificado Cobos. El refuerzo en material y medios personales se llevará de forma principal a los turnos de tarde y noche de acuerdo a la siguiente planificación.

Refuerzo turno de tarde En horario de 14 a 20h se añaden dos servicios de barrido mixto con barredora, conductor y peón con soplador para realizar el repaso final del los recorridos de las procesiones que se realizan ese mismo día. En horario de 16 a 22h se añaden tres servicios de barrido manual para atender las zonas de mayor afluencia : uno en catedral y entorno,el segundo en Paseo, Puerta Purchena, Virgen del Mar y peatonales colindantes y el tercero en paseo, obispo Orbera y peatonales colindantes.

Ademas, se cuenta con un servicio auxiliar multidisciplinar que realizará funciones de recogida de papeleras, limpieza de manchas o cualquier imprevisto que se requiera.



Todos estos servicios son adicionales al servicio habitual de limpieza del turno de tarde.



Refuerzo turno de noche

En horario de 22 a 4 am se añaden dos peones de barrido manual para darle continuidad al servicio de repaso y barrido de las zonas antes descritas

En horario de de 00:00 a 6:00 se añaden tres servicios de hidrolimpieza provistos de equipos con agua caliente y producto especial para retirar cera, actuando de forma particular sobre aquellas que se vean más afectadas en su pavimento ( Plaza de la Catedral, Calle Cubo, calle Mariana, Plaza Virgen del Mar, calle Tiendas...)

El resto de servicios habituales se mantienen adaptándose a las necesidades de limpieza que surjan en su zona y siempre pendiente de los recorridos de las procesiones que les afectan. ‘Pipeleras’

Además de todo lo anterior, diariamente habrá un servicio de tres azafatas, de domingo a viernes santo, repartiendo 'pipeleras'. Estas bolsas de papel, un total de 100.000, se repartirán de forma gratuita en la carrera oficial con el objetivo de conseguir que Almería luzca más limpia y evitar las alfombras de cáscaras que se forman durante estos días al paso de los desfiles procesionales.

