Capital Remodelación integral de la Plaza 28 de Febrero sábado 22 de mayo de 2021 , 12:12h

La actuación, con una inversión de casi 90.000 euros, pretende una mejora de la habitabilidad y condiciones de seguridad de este espacio, en respuesta a las peticiones formuladas por los vecinos en este sentido



La concejala de Servicios Municipales, Sacramento Sánchez, ha visitado la Plaza 28 de Febrero, en el barrio de Los Ángeles, actualmente en pleno proceso de obras para la remodelación integral de este espacio. Con una inversión valorada en 86.731,86 euros, “se prevé no solo un cambio visual y estético de la zona, también generar un espacio público más habitable, más amable y un entorno más seguro, siendo ésta una de las principales reclamaciones que los vecinos han formulado al Equipo de Gobierno para la reordenación de este espacio”, ha explicado la edil.



Sobre una superficie de, aproximadamente, 400 metros cuadrados, la intervención sobre este espacio se completará con la dotación de nuevos juegos infantiles, “quedando así renovada en su totalidad la plaza, una actuación consensuada y que ha sido objeto de tratamiento en las reuniones que, tanto el alcalde como los concejales del Equipo de Gobierno, hemos mantenido con los vecinos y asociaciones del barrio”.



El plazo de ejecución de las obras previstas en esta intervención es de cinco semanas. Trabajos consistentes en la demolición del pavimento existente, la demolición también del murete perimetral de la plaza, renovación del pavimento en adoquín, la colocación de baranda perimetral, así como de pilonas en los sitios que así lo requiera para evitar el aparcamiento de coches en las entradas a la plaza. La actuación vendrá a completarse con la ubicación de mobiliario urbano.



Con ello, la intervención posibilitará un espacio “nuevo e integrador”, mejorado en sus condiciones de seguridad, accesiblidad, urbanísticas y estéticas, “en la línea de otras intervenciones que, tanto en anteriores corporaciones como en esta misma, se vienen ejecutando sobre este barrio”, ha recordado Sánchez.





Juegos infantiles

Parte también de la remodelación integral de la Plaza 28 de Febrero será la sustitución de la zona de juegos existente, completada con una nueva dotación de elementos, acorde con la mejora que se producirá en este espacio. Como parte de la inversión total, la renovación de la zona de juegos que incluye esta plaza se cifra en algo más de 19.000 euros.



Los trabajos en este caso consisten en la sustitución de pavimento amortiguador de caucho, revestimiento de césped sintético y la inclusión de conjuntos tematizados y elementos de juegos infantiles.

