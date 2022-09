Sucesos Ampliar Rescatan a un conductor semiinconsciente tras caer en el canal del pantano de Cuevas del Almanzora martes 20 de septiembre de 2022 , 20:46h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia La Guardia Civil ha auxiliado a un conductor que quedó semiinconsciente tras caer con su vehículo al canal del pantano de Cuevas del Almanzora (Almería), donde el coche comenzó a sumergirse sin que el afectado reaccionara. Según ha indicado la Comandancia en una nota, los hechos tuvieron lugar sobre las 23,00 horas del pasado miércoles cuando se recibió un aviso de que un vehículo se había precipitado al canal. Los agentes se trasladaron hasta el lugar donde hallaron el coche prácticamente sumergido. Según indicaron los testigos, el conductor estaban en el interior y no reaccionaba a las llamadas, por lo que los agentes se adentraron a nado en el canal para sacar al conductor del vehículo, que fue llevado hasta la origlla con la ayuda de la Policía Local de Cuevas del Almanzora. DESAPARICIÓN EN BACARES De otro lado, la Guardia Civil también ha llevado a cabo el rescate de una persona de avanzada edad residente en Cataluña que se había perdido en la Sierra de Bacares cuando se dirigía a visitar una zona de cortijos habitados en el pasado. Durante las batidas selectivas dificultadas por el terreno abrupto y la falta de luz localizaron al perjudicado tumbado, con múltiples contusiones y agarrado a una roca para evitar caer ladera abajo. Según la víctima, había caído por la ladera mientras caminaba, si bien pudo agarrarse a una roca para frenar el descenso aunque no podía caminar. El hombre fue evacuado a un cortijo cercano al que acudió una ambulancia que lo trasladó a un centro de salud. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

