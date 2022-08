Sucesos Ampliar Rescatan en Cabo de Gata a 36 personas que iban en dos pateras viernes 26 de agosto de 2022 , 19:16h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia La Salvamar Spica, embarcación de Salvamento Marítimo ha rescatado este viernes pateras con 36 (19+17) varones, una en zona de Cabo de Gata y la otra cerca de Punta Polacra, según han informando en su cuenta de Twitter. La primera ha sido avistada por el Mercante Michalakis y la segunda por una patrullera del Frontex. Han sido trasladados a Almería. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

