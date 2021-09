Sucesos Roba en el Hogar del Pensionista de El Ejido uno de sus clientes martes 14 de septiembre de 2021 , 10:30h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Aprovechó un descuido de los trabajadores para apoderarse del contenido de la caja registradora, 470 euros Agentes de la Policía Nacional han detenido en El Ejido a un hombre, que sustrajo la recaudación de la caja registradora del Club de la Tercera Edad Santo Domingo, en El Ejido.



El pasado día 7 de septiembre, el gerente del bar del Hogar del Pensionista en El Ejido, formuló denuncia en la Comisaría manifestando que había desaparecido la recaudación que guardaba en la caja registradora, y que ascendía a la cantidad de 470 euros.



La investigación policial logró identificar casi de inmediato al autor, un hombre de 43 años de edad y cliente del club. Aprovechando un descuido de los dos trabajadores, el detenido se coló dentro de la barra, y tras abrir la caja registradora, se apoderó de los billetes que allí se guardaban.



Con la identificación del autor, la Policía Nacional en El Ejido comenzó a realizar batidas en diferentes franjas horarias, con la intención de arrestarlo. Fue a las 19:00 horas del pasado día 9 de septiembre, cuando un vehículo radiopatrulla lo localizó en la calle Gualcho, procediendo su detención.



