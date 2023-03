Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Opinión (Foto: malasombra) Roig: "No hay subida artificial de precios" Lola Benavides x lolabenavidesnoticiasdealmeriacom/13/13/31 Por miércoles 15 de marzo de 2023 , 08:26h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Mercadona, la cadena de supermercados más grande de España, ha anunciado que ha recortado su margen de beneficios en respuesta a las preocupaciones sobre la inflación y luego de haber batido un récord de facturación en 2022. El presidente de la compañía, Juan Roig, ha afirmado que la facturación de Mercadona ha alcanzado los 31,041 millones de euros, un incremento del 11% respecto al año anterior, y que han obtenido un beneficio de 718 millones de euros, un 5,5% más que en 2021. Roig ha defendido la medida argumentando que su empresa ha estado sufriendo una inflación de costos, la cual ha sido trasladada a los precios en un 10%, en tanto que ha recortado su margen de beneficios. "No hay subida artificial de precios", ha afirmado Roig. Sin embargo, la medida ha recibido críticas de algunos sectores políticos, en particular de Podemos, que ha redoblado sus ataques contra Roig y Mercadona. El grupo político ha acusado a la compañía de estar explotando a sus empleados y a los proveedores, y ha pedido una regulación más estricta de las empresas de este tipo. Por su parte, el PSOE ha evitado pronunciarse sobre el tema, manteniendo una postura más neutral. Mientras tanto, la polémica continúa, con algunos analistas sugiriendo que la medida de Mercadona podría marcar un precedente para otras empresas en un momento en que la inflación se ha convertido en una preocupación importante para los consumidores españoles. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. Lola Benavides Delegada en Sevilla de noticiasdealmeria.com Grado en Periodismo por la Universidad Complutense de Madrid 49 artículos lolabenavidesnoticiasdealmeriacom/13/13/31 Todos los firmantes Valora esta noticia 0 ( 0 votos)