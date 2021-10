‘Sabores Almería’ apuesta en Fruit Attraction por la “revolución de la marca”

miércoles 06 de octubre de 2021 , 20:31h

El presidente de Diputación, Javier A. García ha acompañado al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, en su visita a los stand de las empresas almerienses en la feria de Ifema







La segunda jornada de Fruit Attraction ha vuelto a dejar constancia del firme liderazgo del campo almeriense en la agricultura internacional. Las empresas de la provincia han intensificado su agenda de reuniones y presentaciones para divulgar la calidad de la producción que se cultiva y exporta en Almería para todo el mundo con la garantía de la innovación, sostenibilidad y la eficiencia energética como las principales señas de identidad de su ADN.



El presidente de la Institución Provincial, Javier A. García, junto al vicepresidente, Ángel Escobar; la diputada de Promoción Agroalimentaria, María Luisa Cruz y el diputado Antonio J. Rodríguez, han acompañado al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, y a la consejera de Agricultura, Carmen Crespo, en su visita a los stands de las empresas almerienses en el Pabellón 9 de esta feria que se lleva a cabo en Ifema, Madrid, hasta este jueves, 7 de octubre.



El presidente andaluz ha comprobado en primera persona la capacidad de innovación, investigación y excelencia del sector agrícola de la provincia de Almería y ha destacado que el campo almeriense es líder de Andalucía y España en la exportación de frutas y hortalizas con casi el 50% de lo exportado hasta hoy en la Comunidad Autónoma, con un montante de 2.076 millones de euros de facturación hasta la fecha. Moreno también ha resaltado el liderazgo de Almería en producción ecológica.



El presidente de la Diputación Provincial ha agradecido a Moreno el apoyo e impulso de la Junta de Andalucía al sector agrícola de la provincia y ha reconocido sentirse “orgulloso de acompañar al presidente en Fruit Attraction para que compruebe la calidad y tecnificación de nuestro campo y de todos los hombres y mujeres que han convertido a nuestra tierra en líder de este sector a nivel mundial. La colaboración institucional es fundamental para que nuestra agricultura fortalezca su liderazgo y consolide su crecimiento”.

Protagonistas de nuestro destino

En la jornada de este miércoles de Fruit Attraction Javier A. García ha manifestado que la Diputación de Almería trabaja para que se cristalice del todo “la revolución de la marca, de la que tenemos que ser los verdaderos protagonistas. Necesitamos llegar de forma más directa al consumidor final y no sólo a las cadenas de distribución. Tenemos que potenciar esa marca para que sea el propio consumidor el que solicite nuestro producto y no al revés. Para eso la unión del sector es clave”.



Asimismo, el presidente ha subrayado la importancia de materializar este objetivo ya que, como ha señalado, “el día que lo consigamos el precio lo pondremos nosotros y no como ocurre ahora que lo fijan las cadenas de distribución”, y ha añadido que “es indispensable que nuestro ‘modelo Almería’ pase de la revolución digital y de las nuevas tecnologías en la que ahora estamos inmersos, a la revolución de la marca. Ahí tenemos que estar todos unidos, hechos una piña y la Diputación pone al alcance de todo el sector ese trabajo conjunto bajo la marca gourmet ‘Sabores Almería’”.



La Diputación de Almería ha mostrado su respaldo al sector agrícola almeriense en esta segunda jornada de una cita que está considerada como la más importante de cuantas se celebran en España y una de las de mayor influencia a nivel mundial por el alto número de encuentros profesionales y acuerdos de carácter internacional que se cierran durante estos días.



Las sensaciones de los profesionales de la industria sobre el desarrollo de Fruit Attraction 2021, a falta de la última jornada de este jueves, están siendo muy positivas, al igual que la afluencia de público, que hoy ha experimentado un notable aumento respecto a la sesión inaugural.