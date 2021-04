Salud cita esta semana a 1.998 almerienses para cribados de covid-19

lunes 19 de abril de 2021 , 12:54h

Hoy han comenzado los test en Níjar y seguirán mañana en Huércal de Almería, Rioja y Santa Cruz de Marchena







La Consejería de Salud y Familias de la Junta de Andalucía ha comenzado a realizar esta mañana los nuevos cribados poblaciones en la provincia de Almería en los que están citadas un total de 1.998 personas de 4 localidades distintas.



A lo largo de la mañana y tarde de hoy se desarrolla la toma de muestras en Níjar, en donde han sido citados 1.000 vecinos a la unidad móvil ubicada en el Centro de Exposiciones y Congresos de Campohermoso, de 10.30 a 14.30 y de 16.00 a 18.00 horas.



Para mañana martes se han programado las pruebas Huércal de Almería, Rioja y Santa Cruz de Marchena. En Huércal de Almería hay convocadas 629 personas que para hacerse el test deberán ir a la unidad móvil estacionada en el Pabellón municipal, de 9.30 a 14.15 horas.



La unidad móvil estará en las Pistas Polideportivas de Rioja de 15.30 a 17.45 horas. En esta localidad han sido convocadas 304 personas.



Por último, en Santa Cruz de Marchena, ese mismo día y de 18.30 a 19.00 horas las 65 personas convocadas para realizarse la prueba podrán hacerlo en la unidad móvil estacionada en la calle Azora.



Los cribados realizados la semana pasada han dado como resultado la detección de una persona con Covid-19 en Viator.



Las personas llamadas a participar son seleccionadas de forma aleatoria por criterio epidemiológico de incidencia de la enfermedad y representativa de la población. Se les cita de forma automática en una agenda específica a través de SMS, indicándoles que han sido seleccionadas para la realización del cribado, que es de carácter voluntario. En el mismo mensaje se les indica el día y la franja horaria a la que deben acudir.



Es importante que únicamente acudan a realizarse las pruebas las personas seleccionadas, que deberán ir al punto habilitado para realizar las mismas.



Para estas pruebas se utilizarán test de antígenos, los cuales están equiparados en capacidad diagnóstica a las a PCR y permiten conocer el resultado en unos 15 minutos. Una vez finalizada la realización de todos los test, se remitirán los resultados a la Consejería de Salud y Familias para su estudio, correspondiendo al Distrito Sanitario Almería la gestión de los positivos que se registren.







Horario y día de cribados de esta semana



- Lunes, 19 de abril en Níjar. Unidad Móvil en el Centro de Exposiciones y Congresos de Campohermoso (Níjar), Carretera de Las negras s/n. De 10.30 a 14.30 y de 16.00 a 18.00 horas.



- Martes, 20 de abril en Huércal de Almería. Unidad móvil en el Pabellón Municipal, C/ Demócrito s/n . De 9.30 a 14.15 horas.



- Martes, 20 de abril en Rioja. Unidad móvil en Pistas Polideporticas, C/ Moisés Ruiz. De 15.30 a 17.45 horas



- Martes, 20 de abril en Santa Cruz de Marchena. C/ Azora, 2. De 18.30 a 19.00