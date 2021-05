Salud y Familias celebra el Día Mundial de la Higiene de Manos

miércoles 05 de mayo de 2021 , 18:44h

La Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica hace hincapié en que es la medida preventiva más importante para evitar la transmisión de infecciones





La Consejería de Salud y Familias de la Junta de Andalucía, a través de la Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica, se suma a la celebración del Día Mundial de la Higiene de Manos, hoy 5 de mayo, con el mensaje ‘En tus manos tienes la posibilidad de salvar vidas’.



Lavarse las manos con agua y jabón es la medida preventiva más importante para evitar la transmisión de infecciones. Lo demuestra, por ejemplo, el hecho de que en el año 2019 el 7% de los pacientes ingresados en un hospital desarrolló alguna infección adquirida durante la asistencia sanitaria. Infecciones que se pueden prevenir mediante una buena higiene de manos, en el momento oportuno y de forma apropiada. Lavarse las manos, en definitiva, es la herramienta fundamental para controlar y prevenir estas infecciones.



Las directrices de la Organización Mundial de la Salud (OMS) contribuyen a promover y mejorar la higiene de las manos en los centros sanitarios de todo el mundo y en la población general. En los estudios realizados se demuestra que, antes de la pandemia, la higiene de manos se realizaba en un 20-30% menos de lo que se debería realizar según la OMS. Por ello, y pese a que durante la pandemia del COVID-19 su práctica se ha incrementado mucho entre toda la población, desde la Consejería de Salud y Familia se recuerda que no se puede bajar la guardia en la medida universal de prevención de las infecciones que más vidas está salvando.





Centros sanitarios y residencias

Este año, la estrategia puesta en marcha por Salud y Familias con motivo del Día Mundial de la Higiene de Manos se fija en los centros sanitarios y sociosanitarios, especialmente las residencias de mayores, recalcando también la importancia de usar los guantes cuando sea necesario durante la asistencia sanitaria. Con las manos nos comunicamos con nuestros seres queridos, ayudamos a movilizar enfermos y personas mayores, nos desplazamos en ascensores, escaleras… Por ello, no hay que utilizar guantes de manera indiscriminada, solo cuando esté indicado. Es la forma de diseminar los gérmenes. Así, todos nos protegemos mejor y protegemos a los demás.



Los guantes, que no sustituyen el lavado de manos sino que lo complementan, constituyen una barrera física que protege tanto a los trabajadores de los servicios sanitarios y sociosanitarios como a los pacientes y usuarios de residencias, al reducir la probabilidad de que los microorganismos existentes en las manos se transmitan.



Además, y como ya hiciera el pasado año, Salud y Familias recuerda que lavarse las manos es primordial en el día a día de la población en general y, particularmente, en el personal sanitario, quienes deben tener en cuenta cinco momentos para la higiene: antes del contacto con el paciente, antes de un procedimiento limpio o aséptico, después de haber tenido riesgo de exposición a fluidos corporales, tras el contacto con el paciente y después de tocar el entorno del mismo.





Situaciones de la vida cotidiana

Con motivo de este Día Mundial de la Higiene de manos, la Consejería de Salud y Familias ha lanzado una campaña audiovisual en redes sociales con el objetivo de promover la higiene de manos en situaciones de la vida cotidiana y en relación con la expansión del COVID-19, que ha sido realizada por el Hospital Universitario de Jaén en colaboración con el IES Santa Teresa de la capital jienense.



La campaña está compuesta por una serie de audiovisuales (https://youtu.be/A5VN2B-w58s), protagonizados por alumnado de este centro educativo, en los que se recrean distintos momentos cotidianos para trasladar la importancia de realizar una adecuada higiene de manos para el control de la pandemia. En este sentido, se han elegido escenas habituales diarias, como el cambio de aula en el centro educativo, visitas a familiares; compras en supermercado; o consumición en bares y restaurantes.



Junto a ello, Salud y Familias se ha sumado a la campaña promovida desde el Ministerio de Sanidad y ha distribuido a los centros sanitarios públicos andaluces el nuevo cartel de higiene de manos, que ha sido consensuado por todas las comunidades autónomas para promover esta buena práctica.



Estas prácticas se enmarcan en la línea de prevención de las infecciones derivadas de la asistencia sanitaria de la Estrategia para la Seguridad del Paciente del Sistema Sanitario Público de Andalucía. Su web www.seguridadpaciente.es tiene habilitada una sección específica con información y materiales actualizados sobre higiene de manos (https://easp.ws/campana-5-de-mayo-2021).