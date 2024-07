Opinión Ampliar (Foto: malasombra) ¡Sánchez ante el juez! Juan Torrijos Arribas Más artículos de este autor Por martes 30 de julio de 2024 , 06:00h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia No es el primero, tampoco será el último de los presidentes españoles que se tenga que sentar ante un juez. Es la ley, y a pesar a de él, de Zapateros, Pumpidos y lamebotas en todos los sectores de la sociedad, todavía parece que la ley tiene quién defensores que apuestan por ella. Y somos muchos los ciudadanos que no alegramos de que esto ocurra, de que la ley sea igual para todos, y que el que la haga la pague. Aunque a fuer de ser sinceros, y con los mimbres con los que ha tejido el cesto el discípulo de Zp, Pedro Sánchez, vemos que los delincuentes cada día se van más de rositas en este país. Hoy martes, 30 de julio, a punto de que España y los españoles se vayan a disfrutar de las vacaciones y los calores del próximo mes de agosto, está previsto que el juez Peinado, el más odiado y vilipendiado por unos, el más aguerrido y valiente para otros, acuda a la Moncloa a recibir respuestas por parte del presidente de gobierno, Pedro Sánchez, sobre las cuestiones que le vienen afectando desde hace algunos meses a su esposa, algunos la llaman primera dama, doña Begoña Gómez. No hay nada más democrático que dar explicaciones, y estas, cuando de un político se trata, no tiene mejor tribuna que el parlamento. Dicen que es el templo de la palabra, y nos cuentan las crónicas que España ha tenido grandes parlamentarios a lo largo de su historia, es por ello más lamentable si cabe que los trabajos o negocios de su esposa, tan cercana y tan querida, como nos aseguraba en su primera misiva epistolar a los ciudadanos, no hayan encontrado respuesta en el parlamento, cada vez que la oposición, en su obligación de controlar al ejecutivo, pregunta por las supuestas corruptelas que se pudieran dar en una labor tan cercana al presidente. Si importante es la libertad de expresión en una democracia, tan importante o más es la de recibir información de lo que hacen los políticos, en este caso sus allegados, si se tiene la duda de que puedan estar usando la influencia del poder, tan cercano y manejable, para sus negocios privados. Es lamentable que lo único que hayamos oído desde el parlamento sobre las vinculaciones de la esposa del presidente con titulación, universidad y visitas de empresarios a la Moncloa, es la de que no hay nada, que todo es correcto, que Begoña es inocente de todo lo que le acusa la extrema derecha, que se podría usar con ella la prueba del algodón. Eso quiere el juez y los ciudadanos para salir de dudas: que le hagan la prueba del algodón. La pregunta que nos hacemos los españoles es: ¿Contestará hoy Pedro Sánchez, como marido de Begoña Gómez, a las derivadas que le presente el juez Peinado? ¿Nos enteraremos los pobres y bobos ciudadanos, a los que se nos engaña como chinos, y que me perdonen estos, de lo que ha venido haciendo la esposa del presidente de gobierno con sus negocios, y si se ha aprovechado de ser una persona tan cercana al poder? ¿Ustedes que creen? Yo tengo mis dudas, que quieren que les diga. Si durante meses no hemos recibido información desde el parlamento, si los ministros han cerrado filas con Begoña, si en el partido sanchista se ha defendido con uñas, dientes, pegatinas y pulseritas que Begoña es inocente, no veo que hoy, ante el juez Peinado, Pedro, el bien amado esposo, le cuente la verdad de lo que ha hecho su esposa durante estos años. Juan Torrijos Arribas Periodista 189 artículos Todos los firmantes