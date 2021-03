Sánchez Teruel pide que la Junta arregle el desaguisado del paro

lunes 29 de marzo de 2021 , 16:10h

Mientras leo con pena y asco en Libertad Digital, la noticia de que el gobierno social-comunista ha acercado desde la cárcel de Cádiz hasta la de León, más cerca del País Vasco, al etarra Henri Parot, responsable de la voladura de la casa cuartel de Zaragoza y de decenas de asesinatos de víctimas inocentes, por lo que está condenado a 4.592 años de cárcel, recuerdo la última parida del máximo dirigente del PSOE en Almería.



José Luis Sánchez Teruel nos obsequió el pasado jueves con otra perla más de su propia y singular factoría de mentiras de patio de colegio, de intentos de manipulación de trilero manco y medio borracho, al que sólo sus más comprometidos amigos siguen el juego como si se dejaran engañar.



Sánchez Teruel, que cada día sale menos a la palestra porque se sabe un cadáver político, lo hizo la pasada semana para instar al gobierno de la Junta de Andalucía a que adopte medidas contra el paro en la comunidad autónoma.



Sólo los marcianos y los que son de un sitio muy lejano, como diría esa psicópata que tenemos de ministra de Educación, ignoran dos cosas que convierten estas manifestaciones de Sánchez Teruel en un nuevo e inconmensurable ridículo: por un lado, que las competencias en cuanto a creación de empleo están depositadas en el gobierno central, que comparten su propio partido, el PSOE, y los comunistas de ‘Unidas Pandemos’, cuya ministra Yolanda Díaz, que lo es de Empleo, máxima responsable del desastre morrocotudo que se vive en esta parcela en España, ha sido premiada por ello con el puesto de vicepresidenta; y por otro, que Andalucía es una de las pocas comunidades autónomas que está creando empleo en este terrible batacazo de paro y destrucción que comanda el capitán Pedro I El Falso.



Que en un país con seis millones de personas que se levantan cada día con intención de trabajar pero que no tienen donde ir a hacerlo, entre parados, afectados por ERTEs, autónomos que no pueden abrir y otros colectivos similares, un representante con cargo y mando en el PSOE, partido repito del gobierno y responsable de este ‘sin Dios’ económico, pida acción a este respecto a una instancia del Estado cuyas competencias no incluyen las de Empleo da idea, una vez más, de hasta qué punto estos señores de la extrema izquierda socialista siguen convencidos de que la ciudadanía es absolutamente imbécil y que sus tragaderas con metafóricamente similares a lo que representa la bandera del Japón.



Comparaciones orientales y anales al margen, don José Luis no se cansa de hacer el ridículo. Todavía estamos esperando que él y su ‘sanchopanza’ particular, por aquello de fiel escudero y no de otra cosa, malpensados, Sánchez Haro, nos detallen los “muchísimos, la mayoría” de enchufados de los vigilantes de playa del pasado verano, o la demostración empírica de que el Cortijo de las Chiqueras es un nuevo Algarrobico y que está situado en primera línea de playa, por no hablar de la antepenúltima parida del señor Sánchez Teruel, aquello de que los centros de salud estaban cerrados durante el confinamiento.



Don José Luis es el comandante en jefe de una tropa socialista cuyo himno legionario es aquello de ‘no dejes que la realidad estropee una buena consigna política’. Y así vamos. Menos mal, querido José Luis, que tu ‘amigo’ Sánchez, el otro, el de Madrid, ya te tiene preparado un templado destino… en la Siberia socialista.