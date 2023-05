Síganos en Telegram: Gratis e inmediato

Sanchismo limítrofe

jueves 04 de mayo de 2023 , 08:27h

Debía ser a finales de los años ochenta cuando tuve la primera protesta de un paracaidista/cunero. Yo estaba en Antena3 Radio. Fueron los mejores años de mi vida profesional, aprendiendo y disfrutando con Antonio Herrero que, sin duda, ha sido el más grande de los comunicadores que ha conocido la radiodifusión. Hoy, día dos de mayo, cuando escribo este artículo, se cumple el 25 aniversario de su muerte con tan sólo 43 años de edad.

De la carta de protesta pidiendo mi cabeza tuvo conocimiento Manuel Martín Ferrand, quien la pasó a Antonio Herrero para que indagase sobre la naturaleza y alcance del posible agravio. De la conversación telefónica con Antonio no les voy a dar cuenta por respeto a la privacidad. Sin embargo, se podría deducir que no hubo admonición alguna, sino todo lo contrario: más denuncia, más libertad, más independencia… y no digo “más periodismo” por haberse adjudicado ese slogan el rojerío más sectario.

El autor de la citada carta fue Manuel Arqueros Orozco, miembro de Coalición Popular y de Partido Popular. La envió con membrete de Asesoría General Jurídica de una importante entidad financiera. En la misiva se quejaba amargamente de haber sido calificado como “paracaidista” al participar en una candidatura Popular. Adujo que era natural de Dalías, y frecuentaba su casa natal y otros argumentos de pretendido arraigo. Sin embargo, su vivienda habitual radicaba en Madrid y figuraba en el Colegio de Abogados de la capital de España.

Recuerdo este incidente porque, una vez felizmente superado, mantuve una fluida y extensa relación con Manolo, haciéndole saber que jamás existió nada personal en las críticas periodísticas; asunto que otros no han sabido llevar con buen talante.

Es cierto que la actual caterva, cuyos tafanarios bruñen las poltronas del gobierno, Congreso y Senado nada tienen que ver con aquellos parlamentarios del siglo pasado. Ahora nadie se ofende porque le llamen paracaidista. Es más, algunos -precisamente de la izquierda “progresista”- siquiera se han dignado a venir a Almería para recoger el acta de diputado o se han preparado la tarea en la cabina del avión. Además, poco les importa su conocimiento, imbricación y empatía con la tierra y las gentes que han de representar. Les importa una higa que les llamen paracaidistas o cuneros. Ellos van a la suyo y se desenvuelven al soslayo y al desprecio.

En Almería ahora no hay paracaidistas. A los candidatos los transportan en escuadrillas finger-four , jumbo 747, Antonov o Chinook. ¡A mansalva! Y caiga donde caiga: en Lucainena de las Torres, una familia socialista de Cuevas del Almanzora, en Castro de Filabres, la candidata frustrada de las primarias… y en la “tierra natal de Machado” (Soria) va de candidato el exsecretario provincial del PSOE almeriense, Diego Asensio. Como diría Sánchez, al fin y al cabo Soria y Almería son “limítrofes”. Tan limítrofe como el sanchismo y la desvergüenza.