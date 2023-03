Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Almería Ampliar Se busca al mejor "tapeador" de Almería jueves 16 de marzo de 2023 , 19:00h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia La Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería de Almería (Ashal) quiere llevarlo a Madrid Fusión 2024 La Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería de Almería (Ashal) ha puesto en marcha un campeonato provincial de tapas con el fin de seleccionar a los mejores cocineros de cara a encontrar a aquél que mejor represente a la provincia en el Madrid Fusión 2024, que organiza Hostelería España. Las bases del campeonato acaban de ser publicadas y la inscripción se encuentra abierta hasta el día 31 de marzo para lo cual las empresas interesadas pueden ya solicitar a través del correo de la asociación ([email protected]) la ficha de inscripción que deberán cumplimentar con datos del establecimiento y la receta de la tapa a presentar, sus ingredientes y elaboraciones. El campeonato se llevará a cabo en dos fases. La primera de ellas entre el 15 y el 18 de mayo, donde los participantes se dividirán en grupos, que estarán físicamente en un espacio de elaboración, de cada uno de los cuales saldrá un ganador. Esta parte se llevará a cabo en el Espacio Gastronómico de la Plaza del Mercado Central de Almería. En una segunda fase, a celebrar el día 22 en lugar aún por determinar, competirán los ganadores y de aquí saldrán el primer, segundo y tercer puesto del Campeonato. Previamente a la celebración del evento, la organización podrá determinar ingredientes sugeridos para la elaboración que de ser utilizados podrán optar a premios especiales. Cada concursante contará con un máximo de 30 minutos para la elaboración y emplatado de la tapa a la vista del público que será evaluada por un jurado experto. Durante la competición el participante deberá presentar íntegramente la tapa que podrá ser de elaboraciones frías o calientes. De entre los tres finalistas solo habrá un ganador, que constituirá el premio a la Mejor Tapa e irá destinado a aquella elaboración que mejor represente los valores del Campeonato, que no son otros que aquel que incentive la mejora continua de la oferta gastronómica y refuerce la oferta del Turismo Gastronómico como elemento diferencial del turismo en Almería. No obstante se reconocerán un primer, segundo y tercer premio. El jurado, que estará compuesto por profesionales de prestigio relacionados con la hostelería y gastronomía valorará aspectos como adecuación del plato al formato tapa, originalidad, sabor, textura, utilización de al menos tres productos Sabores Almería, uso de productos autóctonos o sugerencia en maridaje con las bebidas. El ganador del concurso será quien represente a ASHAL en el Campeonato Oficial Hostelería España 2024 bien en Madrid Fusión, bien en otro certamen de tipo gastronómico similar según decisión de la Federación Española. Desde la organización se anima a las empresas de la provincia asociadas a Ashal a participar en este evento que tendrá una gran difusión y ningún coste en cuanto a la inscripción y derechos.

