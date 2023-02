Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Almería Se espera fuerte viento este jueves en Almería jueves 09 de febrero de 2023 , 06:00h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha informado que este jueves un total de 19 provincias, Ceuta y Melilla, estarán expuestas a un riesgo importante (naranja) o riesgo (aviso amarillo) debido al frío y fenómenos costeros. Entre los lugares afectados se encuentran el litoral gaditano y el Estrecho de Cádiz, el poniente y Almería capital, el levante almeriense, la costa granadina, Sol y Guadalhorce, y Axarquía (Málaga). Las temperaturas mínimas podrían alcanzar los -8ºC. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.