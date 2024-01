Segundo zasca a la portavoz de Vox en Diputación

lunes 22 de enero de 2024 , 11:11h

Cervantes presentó una moción en la que pedía a la Diputación actuar en materia de seguridad ciudadana en el olivar almeriense

En un pleno celebrado este lunes en la Diputación Provincial, la diputada de Vox, Monserrat Cervantes, presentó una moción para que la institución asista a los agricultores del olivar, quienes están sufriendo constantes robos en sus cosechas. Sin embargo, la propuesta generó un intenso intercambio de declaraciones entre Cervantes y Carlos Sánchez, diputado provincial del Partido Popular. Su moción le supuso el segundo "zasca" de la sesión después del sufrido con el tema de la subida del precio del agua por GALASA.

En su intervención, Sánchez expresó, "Bueno, señora Cervantes, no lleva usted un buen día. Y además no sé si se ha dado usted cuenta de lo que acaba de pasar. El Partido Socialista se la va a apoyar, claro, lógico. Ustedes se han convertido en la muletilla del Partido Socialista y hoy lo vuelven a hacer. El Partido Popular no le va a apoyar la moción."

El diputado del PP argumentó en primer lugar que la Diputación carece de competencia en el tema propuesto por la moción. "En primer lugar, porque nos trae usted una moción aquí donde la Diputación tiene cero competencias. Y ahora vamos a leer los puntos del acuerdo para entender por qué tiene cero competencias", afirmó Sánchez.

Enfatizó que la propuesta de Vox busca que la Diputación asuma responsabilidades que corresponden al Gobierno de España. "Y, en segundo lugar, porque lo que pretende usted con esta moción es que la Diputación se haga cargo del trabajo que tendría que hacer, en este caso, el Gobierno de España. Por eso el Partido Socialista le apoya la moción", añadió.

Sánchez procedió a analizar los puntos de la moción, señalando que algunos de ellos eran sensatos, como estudiar fórmulas de cooperación con los cuerpos de seguridad del Estado y mantener un diálogo con los alcaldes afectados. Sin embargo, criticó fuertemente otros aspectos, como la propuesta de crear una guía para la formación de agricultores en seguridad.

"Que demos ayudas para la instalación de sistemas de seguridad. Es decir, me imagino que se refiere usted a que la Diputación pague alarma en las fincas donde se puedan producir robos. Creo que es eso", ironizó Sánchez. También cuestionó la idea de la presencia de la Diputación en acciones y protocolos de seguridad privada, argumentando que va más allá de sus competencias.

El diputado del PP le sugirió a Cervantes que retire la moción y busquen un consenso que inste al Gobierno de España, como responsable en materia de seguridad. Además, le entregó un cuadernillo impreso con la Ley 5.2010, que establece las competencias de la Diputación, instándola a estudiarlo para evitar futuros malentendidos sobre las atribuciones de la institución.

"Le animo a que retire usted la moción y si usted quiere, buscamos una moción de consenso donde digamos que la Diputación solicita, exige en fin, insta pero apuntemos a quien tiene las responsabilidades en materia de seguridad que son las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que además pertenecen o son competencias, mejor dicho, al Gobierno de España", concluyó Sánchez.

La diputada no retiró la moción, y acabó siendo rechazada por mayoría.