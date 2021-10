Capital Ampliar Seis empresas presentan ofertas a las obras de adaptación interior del edificio de la casa consistorial jueves 07 de octubre de 2021 , 07:24h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia







Seis ofertas se han presentado al procedimiento de licitación abierto por el Ayuntamiento de Almería para las obras de adaptación y reforma interior del edificio de la Casa Consistorial, que cuentan con un presupuesto base de licitación, impuestos incluidos, de 4.627.848,16 euros y un plazo de ejecución de 16 meses.



Concluido el plazo de presentación de ofertas, el pasado lunes, corresponde ahora a la Mesa de Contratación el estudio y valoración de todas las ofertas antes de elevar la propuesta de adjudicación, previo al inicio de unas obras cofinanciadas al cincuenta por ciento entre Ayuntamiento de Almería y Junta de Andalucía, según ha indicado el Ayuntamiento en una nota.



Las empresas que concurren al procedimiento son la UTE Tejera Portillo, Jarquil, Vialterra, la UTE Lirola Patrimonio, UTE Albaida Gigosa y construcciones Ángel B. Beltrán (Cabbsa).



El objeto de esta actuación es la puesta en uso del edificio, permitiendo con ello la vuelta a la Plaza Vieja, entre otras áreas, de la parte institucional del consistorio, actualmente concentradas en las dependencias del Preventorio.



Las obras de adaptación interior de la Casa Consistorial permitirán también concentrar en estas instalaciones otras áreas municipales, caso de Presidencia, Familia, Igualdad y Participación Ciudadana, Promoción de la Ciudad y Comercio, Protocolo o Comunicación, todo ello en el objetivo de seguir centralizando la actividad municipal en torno a la Plaza Vieja.



La superficie total de actuación de estas obras es de 4.205,64 metros cuadrados, quedando distribuida la superficie útil de la edificación entre sus plantas sótano, bajo, primera, sobre primera, segunda y cubierta.



De acuerdo al proyecto aprobado, las obras de adaptación interior permitirán además la puesta en valor de la Casa Central y del núcleo central de Casa Lledó, como espacios, junto con el antiguo Archivo Municipal (Biblioteca), de mayor valor histórico-artístico del conjunto.



La actuación, que una vez culminada, ofrecerá una imagen conjunta y unitaria de la Casa Consistorial, recuperada en su uso para la ciudad y los almerienses en el marco de la colaboración y aportación económica que para esta actuación han acordado Ayuntamiento de Almería y Junta de Andalucía.

