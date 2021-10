Sucesos Seis menores entre los ocho detenidos por robar una veintena de bicicletas de alta gama jueves 14 de octubre de 2021 , 13:28h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia



La Guardia Civil de Almería ha detenido a ocho jóvenes, seis de ellos menores, como presuntos autores de una veintena robos con fuerza de bicicletas de alta gama en la localidad de Aguadulce, en Roquetas de Mar (Almería).



La investigación se inició en verano tras detectar un "inusual" aumento de las denuncias por robos de bicicletas de gran valor en garajes comunitarios de este núcleo urbano del Poniente..



Los agentes determinaron en un primer momento el modus operandi de los autores de los robos, que cortaban con una cizalla de la cadena o candado de la bicicleta para abandonar el garaje sin llamar la atención.



Tras reunir indicios que les permitieron cerrar el cerco sobre un grupo de personas, algunas menores de edad, explotaron la la operación con la detención de ocho personas, entre ellos seis menores de edad, como presuntos responsables de 19 delitos de hurto, uno de robo con fuerza y uno de receptación.



Los detenidos reconocieron la autoría de los hechos, por lo que los agentes lograron recuperar seis bicicletas completas y 107 piezas.



Desde la comandancia de la Guardia Civil se participa que aún existen efectos que no han sido reconocidos por sus legítimos propietarios y que se encuentran expuestos en dependencias de la Guardia Civil en Roquetas de Mar, incluso alguno de ellos de los que sus propietarios no han presentado denuncia por su sustracción.



Las diligencias junto a los detenidos se ponen a disposición del decanato de los Juzgados de Roquetas de Mar y Fiscalía de Menores.

