Senderismo familiar por Las Amoladeras viernes 07 de octubre de 2022 , 20:40h El domingo, 9 de octubre, niños y mayores recorrerán el borde occidental del Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar noticiasdealmeria.com ciudad de Almería ofrece muchas posibilidades para realizar rutas de senderismo con niños. Desde sendas que discurren por el interior de la montaña hasta trayectos por la costa, en la que se puede disfrutar de las magníficas playas de la capital, es posible hacer las delicias de los más pequeños donde pueden combinar esta diversión con el deporte en medio de la naturaleza. De esta forma, el Patronato Municipal de Deportes celebrará el domingo, 9 de octubre una nueva ruta de senderismo circular que llevará a los almerienses a descubrir Las Amoladeras. Con salida desde el Auditorio Maestro Padilla a las 9:00 horas de la mañana, niños a partir de 8 años y mayores caminarán en torno a 7 kilómetros con una dificultad baja en un tiempo estimado de 2 horas. El recorrido se iniciará desde detrás del Centro de Visitantes Las Amoladeras, y, en el primer momento, atravesarán una zona de dunas fijadas por la vegetación donde destacan grandes ejemplares de azufaifos, tarajes, pitas (agaves) que fueron introducidas como fuente de fibra natural a mediados del siglo XX, para intentar fomentar la economía deprimida de la zona, aunque fueron abandonados a los pocos años debido a la aparición de la fibra sintética, y especies de matorral semiárido. Durante el trayecto harán una parada para asomarse al Mirador del Barranco de la Curria, en el que contemplarán una excelente panorámica hacia el pueblo de Cabo de Gata, Las Salinas y la sierra volcánica de Cabo de Gata. Asimismo, admirarán las llanuras y alineaciones de las plantaciones de pitas, con Sierra Alhamilla situada al norte y la Sierra de Cabo de Gata al sureste. También, podrán visitar las ruinas del Cortijo de Las Amoladeras para discurrir por el puente de la Rambla de Las Amoladeras. Una ruta que, sin duda, ofrece la posibilidad de contemplar la belleza de Almería y que, desde el Patronato Municipal de Deportes se anima a que los almerienses asistan a las diferentes actividades de senderismo que se propone con frecuencia.

