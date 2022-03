Capital Showcooking de Asalsido en el Mercado Central lunes 21 de marzo de 2022 , 15:58h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Ramón Fernández-Pacheco ha mostrado su “alegría” al ver cómo las diferentes instalaciones del Ayuntamiento son “escenario de esta explosión de alegría, solidaridad y compromiso que representa Asalsido” El alcalde de Almería, Ramón Fernández-Pacheco, ha acudido este lunes al Mercado Central para asistir al showcooking que los usuarios de la Asociación Asalsido-Down Almería estaban realizando con motivo del Día Mundial del Síndrome de Down. El primer edil, acompañado de las concejalas María Vázquez y María del Mar García Lorca, ha mostrado su “alegría” al ver cómo las diferentes instalaciones del Ayuntamiento, ayer el Teatro Apolo y hoy el Mercado Central, son “escenario de esta explosión de alegría, solidaridad, compromiso y trabajo que representa Asalsido”. Asimismo, ha agradecido el trabajo que esta asociación “referente” lleva haciendo durante décadas, “visibilizando el Síndrome de Down y desmitificándolo, porque la mejor manera de querer y apreciar algo es siempre dándolo a conocer”. Además, ha aseverado que “una ciudad que no es inclusiva no es una gran ciudad”, por lo que ha animado “a todos los almerienses que se crucen hoy con un chico o una chica de amarillo dándole la chapa que griten bien fuerte que todos juntos hacemos de Almería una ciudad mejor”. Por su parte, la presidenta de Asalsido, Josefina Soria, ha destacado las actividades que con motivo de este 21 de marzo se han desarrollado en Almería, en un día “de celebración para nuestra asociación porque visibilizamos a las personas con síndrome de Down y reclamamos su plena integración en la sociedad”. Ha añadido que, a pesar de modificar algunas de las actividades debido al tiempo “hoy es un día para conmemorar, una jornada donde no existen las etiquetas porque el síndrome de Down es sólo un cromosoma más”. La delegada de la Junta en Almería, Maribel Sánchez Torregrosa, que también ha asistido a este showcooking, ha asegurado que “hemos querido acompañar a Asalsido en el Día Internacional del Síndrome de Down para agradecer a esta asociación por el gran trabajo que desarrolla por estas personas en su apuesta por la diversidad, por la búsqueda de oportunidades, por la promoción de su vida independiente. Torregrosa ha destacado que “este 21 de marzo quiero además felicitar a todas las personas que forman parte de esta asociación de Asalsido. Los trabajadores, voluntarios, usuarios desarrollan una labor que merece ser reconocida, por toda la sociedad pero de forma especial por las administraciones que debemos estar a su lado por ayudarlas y trabajar por hacer su vida más fácil”. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

